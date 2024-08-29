Emekliye 24 bin lira ek para sürprizi! 4A 4B 4C'linin tamamına şahane kıyak

Emekliye çift promosyon fırsatı Vakıfbank'tan geldi. 30 Eylül tarihine kadar geçerli Yeni emekli promosyon kampanyası kapsamında Vakıfbank 4A 4B 4C emeklisinin tamamına çifte Ödeme yapacak. Vakıfbank'ın yeni promosyonu Böylece 24.000 TL'yi bulacak. Kamu Bankasını tercih eden emekliler için de bu ödeme önemli bir avantaj olacak. İşte Vakıfbank emekli promosyon kampanyasına dair merak edilenler…

Emekli promosyon kampanyaları ağustos ayının son günlerinde de en çok takip edilen başlıklar arasında yer alıyor. Ne yazık ki aradıkları zammı bulamayan emekliler bankaların promosyon fırsatlarını ve kampanyalarını yakından takip ediyor. Emekli maaşı alan vatandaşlar için Vakıfbank'tan yeni kampanya geldi. 30 Ekime kadar geçerli kampanya kapsamında maaşını Vakıfbank’a taşıyanlar çift promosyon alma şansına sahip olacak. İşte Vakıfbank emekli promosyon kampanyasına dair merak edilen tüm detaylar…

EMEKLİYE ÇİFT PROMOSYON FIRSATI VAKIFBANK’TA

Kamu bankalarından vakıfbank, emekli müşterileri için yaptığı yeni kampanya ile dikkat çekiyor. Vakıfbank'ın promosyon kampanyasında güncelleme yapıldı. Banka, emekli maaşını taşıyan müşterilerine artık 2 promosyon ödemesi birden yapacak. Vakıfbank'ın promosyon tutarı toplamda 24 bin TL'ye kadar yükseldi. 30 Ekim'e kadar geçerli olan bu kampanya kapsamında 4A 4B 4C Emekli su vatandaşlar maaşlarını taşıyarak yeni promosyonlardan yararlanabilecek. Ayrıca vakıfbank'ın emekli promosyonu yeni emekli olanlar için de geçerli.

BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON FIRSATLARI

Emekli temmuz zammı beklenenin altında kaldı. Bu sebeple de milyonlarca emekli vatandaş ekstra gelir elde etmek amacıyla bankaların promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Kamu bankaları ve özel bankalar emeklilere yönelik çok cazip seçenekler sunuyor. İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar:

ING BANK: ING Bank'a emekli maaşını taşıyan tüm emekliler için ek koşulsuz 15.000 TL'ye Varan promosyon imkanı sunuluyor. Emekliler ING bankı tercih ederek otomatik ödeme talimatı vermeleri halinde 3000 TL'lik ek promosyon almaya da hak kazanıyor.

GARANTİ BBVA: Emekli maaş aralığına göre Garanti Bankası tarafından verilen promosyon 15.000 TL'ye kadar ulaşıyor. 3 yıl boyunca Garanti Bankası'ndan maaş alan emeklilere ekstra düşük faizli kredi fırsatları da sunuluyor.

QNB FİNANSBANK: 3 yıllığına emekli maaşını Finansbank'a Taşıyan 4A 4B 4c emeklisi için ek koşulsuz 15 bin TL'ye Varan promosyon desteği var. Aynı zamanda emekliler Kart Finans emekli kredi kartı ile yıllık 1200 TL ve üstü Alışveriş yapmaları durumunda indirimde alıyor

AKBANK: Emekliye Akbank'tan sunulan promosyon 15.000 TL'ye kadar yükseldi. Ayrıca Akbank'ın kredi kartı ürününü kullanan emeklilere 2.500 TL'ye Varan hediye chip para fırsatı da sağlanıyor

YAPI KREDİ: Emekli maaşını taşıyanlar için Yapı Kredi Bankası'nın sunduğu promosyon ek koşulsuz 18.000 TL'ye kadar çıkıyor.