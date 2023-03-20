Emekliye 1800 TL zam masaya geldi! Cumhurbaşkanı son noktayı koyuyor

Milyonlarca emekli seçim öncesi ek zam beklentisi içinde. Emekli maaşlarına zam uzun süreden beri konuşuluyor. Özellikle emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin TBMM’den geçmesi ile birlikte zam bekleyen eski emeklilerinde umutları arttı. Emekliye ek zam konusunda yeni bir hamle geliyor. Emekli maaşlarına 1.800 TL artış yapılacak. Ancak bu zam tüm emeklileri kapsamıyor. Yani sadece belli bir Grupta olan emekliler intibak zammı alacak.

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi olan milyonlarca vatandaş seçim zammı bekliyor. Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi gelmeyecek mi sorusunun yanıtı bir süredir yoğun bir şekilde araştırılıyordu. Özellikle intibak zammı bekleyen emekliler için Müjdeli haberi Türkiye Emekliler Derneği verdi. Bu zam sadece 2000 sonrası emekli olanları kapsıyor. Yani 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların maaşları artacak. Yeni zamlı emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı. Peki, ne kadar intibak zammı gelecek? Emekliye intibak zammı ne zaman gelecek? Emekliye 1.800 TL ek zam konusunda merak edilenler haberimizde...

MİLYONLARCA EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI ALACAK

Özellikle EYT düzenlemesinin meclisten geçmesi sonrasında milyonlarca emekli vatandaş seçim öncesi ek zam için umutlandı. EYT yasası Geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlandı yürürlüğe girdi ve başvurular kabul edilmeye başlandı. EYT sonrasında emeklilerin beklediği başka müjdeli haberler var. Türkiye Emekliler Derneği başkanı Kazım Ergün uzun yıllardan beri milyonlarca emeklinin beklediği o haberle ilgili açıklamalarda bulundu. 2000 sonrası emeklileri ilgilendiren intibak yasası ile ilgili konuşan Ergün, bu yıl artışın yapılacağı konusunda çok mutlu olduklarını dile getirdi.

EMEKLİ MAAŞLARINA 1.800 TL EK ZAM GELİYOR

Milyonlarca emekli gözünü kulağını intibak zammı haberlerine çevirdi. Türkiye Emekliler Derneği tarafından yapılan açıklamada hükümetten bu zammın 2000 yılından önce ve 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların maaşlarındaki gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılması için talep edildiği bildirildi. Düzenlemeden SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi olan kişiler faydalanacak. Ancak buradaki önemli Detay Zam konusunda sadece 2000 yılı sonrası emeklilerin zam alabileceği yönünde. Yani 2000 yılından sonra emekli maaşı almaya başlayanlar intibak zammı almaya hak kazanacak. Emekliye intibak zammı 1800 TL olarak belirlendi.

EMEKLİ MAAŞLARI YENİDEN HESAPLANIYOR

İntibak zammı son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken 2000 yılı sonrası emekli vatandaşlar ne zaman kararın çıkacağını merak ediyor. Emekli maaşlarına 1800 TL tutarında ek zam yapılması şu anda değerlendirme aşamasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlar kurulu ile bu konuyu değerlendireceği ve ardından da kararım verileceği konuşuluyor.

EYT yasası sonrası yeniden gündeme gelen intibak zammı önümüzdeki günlerde çıkabilir. Emekliler nisan ayında hükümetten böyle bir müjdenin gelmesini heyecanla bekliyor. Seçim öncesi gelecek intibak zammı aynı zamanda AK Parti'nin oy oranları içinde son derece önemli gibi görünüyor.