Emekliye 17 bin TL ikramiye geliyor! Müjdeler peş peşe açıklandı, tarih de belli oldu. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli maaş zammı kararı yılbaşında belli olmuştu. Açıklanan enflasyon rakamları sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan refah payını duyurmuştu. Böylece emekli maaşlarına %30 artış yapılırken en düşük emekli maaşı ise 5500 TL olarak belirlendi. Yeni yılda yeni asgari ücret ise 8.506 TL oldu. Ancak emeklilere verilen kazanımlar bunlarla bitmedi. Bu defa beklenen müjdeli haber ikramiyelerden geldi. Emekliye tam 17.000 TL ikramiye ödenecek.

Milyonlarca emeklinin Yeni yılda beklentileri karşılanıyor. Yılbaşında %30 maaş zammı alan emekliler için şimdi de ikramiye konusu gündemde. Bu defa teklif CHP'den geldi. Emekliye 17 bin TL ikramiye ödenmesi için çalışmalar başladı. Peki, emekliye büyük ikramiye ne zaman verilecek? Emekliye ikramiye ödemelerine zam var mı?

CHP MECLİSE ÖNERGE VERDİ

CHP bir son dakika açıklaması yaparak emekliye yapılan ödemelerin yetersiz olduğunu belirtti ve yeni bir önerge verdiklerini duyurdu. Özellikle emeklilere verilen Bayram ikramiyelerine yüksek zam yapılması gerektiğini belirten CHP, en az biraz asgari ücret kadar bayram ikramiyesi verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yani CHP'nin hazırladığı önergede emekli için istenen bayram ikramiyesi 8.506 TL oldu. CHP tarafından Meclise sunulan önergenin kabul edilmesi halinde emekliye 2023 yılında ödenecek toplam bayram ikramiyesi 17.000 TL'yi bulacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Herkesin gözü kulağı emekli Bayram ikramiyesine zam gelecek mi sorusunun yanıtında. Yukarıda da belirttiğimiz gibi CHP tarafından ciddi bir teklif sunuldu. Ancak emekliler bu rakamı beklemiyor. Mevcut durumda 1100 TL olarak ödenen Bayram ikramiyesinin Bu yıl 2500-3000 TL aralığına yükseleceği tahmin ediliyor.

Her ne kadar şu anda bu durum kesinlikle kazanmasa da Ankara kulislerinde bayram ikramiyesi zammı konuşulmaya başlandı. Gelenek bilgilere göre de bir ay içerisinde bu durum netleşecek. Aslında bu hafta Bayram ikramiyesinin meclis gündemine gelmesi bekleniyordu fakat yaşanan deprem felakete sonrasında görüşmeler bir süreliğine askıya alındı. Yine de Ramazan Bayramı öncesinde hükümetten emekliye önemli bir müjde verileceği tahmin ediliyor.