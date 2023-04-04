Emekliye 15 bin TL ikramiye! Kılıçdaroğlu açıkladı: Kurban Bayramında ödeyeceğiz

14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler öncesi CHP genel başkanı ve millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan emekliye bomba vaat geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 2.000 TL Bayram ikramiyesine gönderme yapan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı olması durumunda Kurban bayramında emekli Bayram ikramiyesini 15 bin liraya yükselteceklerini açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15.000 TL emekli bayram ikramiyesi vaadi milyonlarca emekliyi de heyecanlandırdı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru geri sayım devam ederken adayların vaatleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. Bu defa emekliye Müjdeli haberi millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu verdi. Sosyal medya hesabından Yeni bir video paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı öncesi 2000 TL olarak ödenecek olan bayram ikramiyesini cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Kurban bayramında 15 bin liraya yükselteceğini iddia etti. Emeklilere hitap eden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hep geçmişi yad etmenizi istemiyorum, yaşayın istiyorum" dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ 15.000 TL OLACAK

Sosyal medya hesabından emeklilere yönelik Yeni bir video yayınlayan CHP'nin genel başkanı ve millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet, emeklileri yıllardır yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum etti; adına yaşamak denirse tabii... Yıllarca bu ülkeye çalışmış, pirim ödemiş, değer kazandırmış insanlarımız, ekonomik baskıyla evlere kapatıldı.” ifadelerini kullandı.

Emeklilerin geçmişte ikramiyeleri ile kendilerine ev aldığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Emeklilik çalışmakla geçen bir ömrün mükafatıydı. Şimdi bırakın ev almayı, emeklinin maaşı ev kirasına dahi yetmiyor. Emekli torununu görünce içi burkuluyor; niye, cebine koyacak harçlık yok diye.” ifadelerini kullandı.

Seçim öncesi emeklilere vaat veren Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı öncesinde Bayram ikramiyesini 15.000 TL'ye çıkaracağını iddia etti.

İKRAMİYE SAVAŞINI BEN VERDİM

2015 yılında emekliler için ikramiye savaşını kendisinin verdiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramlarda iki ikramiye talebinde bulunduğunu ancak yapılanların söylediklerinden çok geride kaldığını dile getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında ise,” Zaten bunların huyunu bildiğim için savaşmak zorundaydım. Artık sizlerin taleplerini değil, iktidara gelince bizzat yapacaklarımızı söylemek için karşınızdayım. İktidara gelince geriye dönük ödeme yapacağım. Önümüzdeki bayramda 15 bin TL emekli ikramiyesi verilecek. 5'li çetelere verilen paraları alıp emeklinin cebine koyacağım.” dedi.