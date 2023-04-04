GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Emekliye 15 bin TL ikramiye! Kılıçdaroğlu açıkladı: Kurban Bayramında ödeyeceğiz

Yaklaşan genel seçimler öncesi emekliye vaatler peş peşe geliyor. Bu defa emekliye 15.000 TL bayram ikramiyesi müjdesi geldi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı öncesinde emekliye müjdeyi verdi.

Emekliye 15 bin TL ikramiye! Kılıçdaroğlu açıkladı: Kurban Bayramında ödeyeceğiz

14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler öncesi CHP genel başkanı ve millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan emekliye bomba vaat geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 2.000 TL Bayram ikramiyesine gönderme yapan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı olması durumunda Kurban bayramında emekli Bayram ikramiyesini 15 bin liraya yükselteceklerini açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15.000 TL emekli bayram ikramiyesi vaadi milyonlarca emekliyi de heyecanlandırdı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru geri sayım devam ederken adayların vaatleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. Bu defa emekliye Müjdeli haberi millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu verdi. Sosyal medya hesabından Yeni bir video paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı öncesi 2000 TL olarak ödenecek olan bayram ikramiyesini cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Kurban bayramında 15 bin liraya yükselteceğini iddia etti. Emeklilere hitap eden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hep geçmişi yad etmenizi istemiyorum, yaşayın istiyorum" dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ 15.000 TL OLACAK

Sosyal medya hesabından emeklilere yönelik Yeni bir video yayınlayan CHP'nin genel başkanı ve millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet, emeklileri yıllardır yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum etti; adına yaşamak denirse tabii... Yıllarca bu ülkeye çalışmış, pirim ödemiş, değer kazandırmış insanlarımız, ekonomik baskıyla evlere kapatıldı.” ifadelerini kullandı.

Emeklilerin geçmişte ikramiyeleri ile kendilerine ev aldığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Emeklilik çalışmakla geçen bir ömrün mükafatıydı. Şimdi bırakın ev almayı, emeklinin maaşı ev kirasına dahi yetmiyor. Emekli torununu görünce içi burkuluyor; niye, cebine koyacak harçlık yok diye.” ifadelerini kullandı.

Seçim öncesi emeklilere vaat veren Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı öncesinde Bayram ikramiyesini 15.000 TL'ye çıkaracağını iddia etti.

İKRAMİYE SAVAŞINI BEN VERDİM

2015 yılında emekliler için ikramiye savaşını kendisinin verdiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramlarda iki ikramiye talebinde bulunduğunu ancak yapılanların söylediklerinden çok geride kaldığını dile getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında ise,” Zaten bunların huyunu bildiğim için savaşmak zorundaydım. Artık sizlerin taleplerini değil, iktidara gelince bizzat yapacaklarımızı söylemek için karşınızdayım. İktidara gelince geriye dönük ödeme yapacağım. Önümüzdeki bayramda 15 bin TL emekli ikramiyesi verilecek. 5'li çetelere verilen paraları alıp emeklinin cebine koyacağım.” dedi.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekliye yüzde 25 zam müjdesi TÜİK'ten geldi! Ara zam oranları netleşti zam tarihi verildi Emekliye yüzde 25 zam müjdesi TÜİK'ten geldi! Ara zam oranları netleşti zam tarihi verildi
4A 4B 4C’li ve EYT'li emekliye net 17 bin TL ödeme yatacak 4A 4B 4C’li ve EYT'li emekliye net 17 bin TL ödeme yatacak
Bunu yapan emekliye su gibi para akacak! 4A, 4B, 4C emeklisine tam 30 bin TL karşılıksız nakit ödeme Bunu yapan emekliye su gibi para akacak! 4A, 4B, 4C emeklisine tam 30 bin TL karşılıksız nakit ödeme
SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine 2 gün içinde karşılıksız ve geri ödemesiz 10 bin TL! Başvurular az önce başladı SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine 2 gün içinde karşılıksız ve geri ödemesiz 10 bin TL! Başvurular az önce başladı
Devletten dar gelirliye destek ödemesi! Başvuru ekranı açıldı: TCKN ile e-Devlet’ten başvurun Devletten dar gelirliye destek ödemesi! Başvuru ekranı açıldı: TCKN ile e-Devlet’ten başvurun
E-devlet'ten kontrol edin! 1.250 TL ödeme yatacak E-devlet'ten kontrol edin! 1.250 TL ödeme yatacak
SON HABERLER
1 milyon konut kredisi fırsatı tek bankada! 15 yıl vadeli 1 milyon konut kredisi fırsatı tek bankada! 15 yıl vadeli
2000 – 2003 arası SSK, Bağ-Kur’lular! İntibak zammı hesabı sonuçlandı! 2000 – 2003 arası SSK, Bağ-Kur’lular! İntibak zammı hesabı sonuçlandı!
Cumhurbaşkanı onayladı! Bu belgeyi getirenlere devletten her ay 3.938 TL para yardımı yapılacak Cumhurbaşkanı onayladı! Bu belgeyi getirenlere devletten her ay 3.938 TL para yardımı yapılacak
Altın durdurulamaz şekilde yükseliyor, 1 ayda 240 TL! O tarihten sonra altın almak hayal, 4 Nisan altın fiyatları Altın durdurulamaz şekilde yükseliyor, 1 ayda 240 TL! O tarihten sonra altın almak hayal, 4 Nisan altın fiyatları
Hane başına 15.000 TL ödeme! Seçimden önce başvuran alacak Hane başına 15.000 TL ödeme! Seçimden önce başvuran alacak
Herkese yatıyor 4.000, 8.000 TL ödeme! İŞKUR’dan başvuru yapılacak! Herkese yatıyor 4.000, 8.000 TL ödeme! İŞKUR’dan başvuru yapılacak!
Emekliye 15 bin TL ikramiye! Kılıçdaroğlu açıkladı: Kurban Bayramında ödeyeceğiz Emekliye 15 bin TL ikramiye! Kılıçdaroğlu açıkladı: Kurban Bayramında ödeyeceğiz
Emeklinin beklediği gün açıklandı! O tarihte en az 9500 TL ödeme tüm emeklilere verilecek Emeklinin beklediği gün açıklandı! O tarihte en az 9500 TL ödeme tüm emeklilere verilecek