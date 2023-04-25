Emekliye 11.000 TL ek ödeme! 4A 4B 4C emeklisi için başvuru başladı

EYT yasasının yürürlüğe girmesi ve en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükselmesi sonrasında bankalardan da önemini ataklar peş peşe gelmeye devam ediyor. Bu defa güzel haber yine SSK bağ-kur ve memur emeklisi için geldi. O banka harekete geçti başvuru yapan emekliye 11.000 TL'ye Varan maaşı ek ödeme yapacak. Maaş taşıma karşılığında verilecek olan ödemeye sahip olmak isteyen emeklilerin başvurularını bir an önce yapmaları gerekiyor. emekli promosyon başvuruları şubelerden yapılabildiği gibi dijital bankacılık kanalları üzerinden de yapılabiliyor. Maaş promosyonu almak isteyen emekliler vakit kaybetmesin 11.000 TL ödeme için başvurunuzu tamamlayın.

Emekli vatandaşlar internet üzerinden en yüksek emekli promosyon ödemesi yapan bankayı merakla araştırıyor. Peki ING Bank promosyon şartları nedir? Promosyon ödemeleri ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYONLARI

EYT yasasının Mart ayında yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı kazandı. Aynı zamanda yasa sonrasında emekli maaşlarına 2 bin TL zam sonrasında en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseldi. Bu durumlar sonrasında bankalar da harekete geçti ve promosyon ödemelerini yükseltti. ING Bank emekli promosyon tutarı olarak 10 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. ING Bank emekli promosyon ödemesinden faydalanmak için emekli maaşının bankaya taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Vatandaş ilk tam emekli maaşını aldıktan sonraki iki üç gün içinde promosyon ödemesini alıyor. ING Bank güncel tutarlara göre; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 5 bin 100 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 5 bin 950 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 7 bin 650 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlar 8 bin 500 TL ödeme alacak. Aynı zamanda otomatik fatura talimatı veren vatandaşlara 500 TL, toplam 1.500 TL ek ödeme verilecek. Aynı zamanda maaşını bankaya taşıyan emekli vatandaşların uygulama üzerinden yapacakları para transferleri ücretsiz olacak. Emekli müşterilerin kredi kartı başvurusu yapması ve başvurusunun onaylanması sonrasında 30 Nisan tarihine kadar tek seferde 500 TL ve üstü yapılan alışverişler sonrasında 1000 TL bonus yüklemesi de yapılacak.