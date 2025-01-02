Emeklinin zammı belli oldu! 12.500 TL emekli maaşı ne kadar oldu?

Bu açıklama ile 2024 yılı için belirlenen enflasyon oranları ve SSK, Bağ-Kur emeklilerinin alacağı maaş zammı da netleşti.

Emeklilere yapılacak zam, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranına göre belirleniyor. Temmuz-Kasım döneminde enflasyon yüzde 14.57 olarak hesaplanmıştı. Bu oran, Ocak ayında emekli maaşlarına yansıyacak olan zammın temelini oluşturuyor. TÜİK'in Aralık verilerini açıklamasıyla, 2024 yılı için enflasyon oranı ve dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı kesinleşti.

12.500 TL emekli maaşı ne kadar oldu?

Öngörülen zamlara göre, 12.500 TL olan mevcut emekli maaşı, yüzde 16.42 oranında bir artışla 14.469 TL'ye ulaştı.

Bu tahminlere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı, ekonomik göstergelerle paralel bir şekilde gerçekleşecek. TÜİK'in Aralık ayı verilerini açıklaması ile emeklilerin zamlı maaşları kesinleşecek ve bu artış, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirecek önemli bir adım olacak.

İŞTE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN YENİ AYLIKLARI

MEVCUT: 12.500,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 12.625,00

MEVCUT: 12.600,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 12.726,00

MEVCUT: 12.700,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 12.827,00

MEVCUT: 12.800,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 12.928,00

MEVCUT: 12.900,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 13.029,00

MEVCUT: 13.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 13.130,00

MEVCUT: 13.100,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 13.231,00

MEVCUT: 13.200,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 13.332,00

MEVCUT: 13.400,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 13.534,00

MEVCUT: 13.500,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 13.635,00

MEVCUT: 13.600,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 13.736,00

MEVCUT: 13.700,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 13.837,00

MEVCUT: 13.800,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 13.938,00

MEVCUT: 13.900,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.039,00

MEVCUT: 14.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.140,00

MEVCUT: 14.100,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.241,00

MEVCUT: 14.200,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.342,00

MEVCUT: 14.300,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.443,00

MEVCUT: 14.400,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.544,00

MEVCUT: 14.500,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.645,00

MEVCUT: 14.600,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.746,00

MEVCUT: 14.700,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.847,00

MEVCUT: 14.800,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.948,00

MEVCUT: 14.900,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.049,00

MEVCUT: 15.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.150,00

MEVCUT: 15.500,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.655,00

MEVCUT: 16.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.160,00

MEVCUT: 16.500,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.665,00

MEVCUT: 17.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.170,00

MEVCUT: 17.500,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.675,00

MEVCUT: 18.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 18.180,00

MEVCUT: 19.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 19.190,00

MEVCUT: 20.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 20.200,00

MEVCUT: 21.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 21.210,00

MEVCUT: 22.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 22.220,00

MEVCUT: 23.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 23.230,00

MEVCUT: 24.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 24.240,00

MEVCUT: 25.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 25.250,00

MEVCUT: 26.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 26.260,00

MEVCUT: 27.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 27.270,00

MEVCUT: 28.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 28.280,00

MEVCUT: 29.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 29.290,00

MEVCUT: 30.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 30.300,00

MEVCUT: 31.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 31.310,00

MEVCUT: 32.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 32.320,00

MEVCUT: 33.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 33.330,00

MEVCUT: 34.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 34.340,00

MEVCUT: 35.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 35.350,00

MEVCUT: 36.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 36.360,00

MEVCUT: 37.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 37.370,00

MEVCUT: 38.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 38.380,00

MEVCUT: 39.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 39.390,00

MEVCUT: 40.000,00

YÜZDE 15.75 ZAMLI: 40.400,00

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 59.467

% 11.54 zamlı: 66.329,49

Memur (Üni. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 40.817

% 11.54 zamlı: 45.527,28

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 52.568

% 11.54 zamlı: 58.634,35

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 47.433

% 11.54 zamlı: 52.906,77

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 58.338

% 11.54 zamlı: 65.070,21

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 52.816

% 11.54 zamlı: 58.910,97

Uzman doktor ¼

Mevcut maaş: 97.836

% 11.54 zamlı: 109.126,27

Hemşire- (Üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 47.909

% 11.54 zamlı: 53.437,70

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 60.663

% 11.54 zamlı: 67.663,51

Teknisyen (Lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 42.313

% 11.54 zamlı: 47.195,92

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 86.378

% 11.54 zamlı: 96.346,02

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 57.243

% 11.54 zamlı: 63.848,84

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 49.582

% 11.54 zamlı: 55.303,76

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 57.028

% 11.54 zamlı: 63.609,03

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

MEMUR EMEKLİLERİ

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 63.947,22

% 11.54 zamlı: 71.326,73

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 56.597,38

% 11.54 zamlı: 63.128,72

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

% 11.54 zamlı: 29.415,55

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 21.479,71

% 11.54 zamlı: 23.958,47

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

% 11.54 zamlı: 29.415,55

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 37.165,47

% 11.54 zamlı: 41.454,37

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 27.046,63

% 11.54 zamlı: 30.167,81

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 26.594,78

% 11.54 zamlı: 29.663,82

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

% 11.54 zamlı: 29.415,55

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

% 11.54 zamlı: 29.415,55

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 18.933,32

% 11.54 zamlı: 21.118,23

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 46.131,31

% 11.54 zamlı: 51.454,86

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 50.482,90

% 11.54 zamlı: 56.308,63

İmam-hatip

Mevcut maaş: 26.372,20

% 11.54 zamlı: 29.415,55

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

% 11.54 zamlı: 29.415,55

Kaynak: Çığıl Öner - Takvim Gazetesi