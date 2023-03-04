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Emeklinin yeni maaş tablosu sızdı! Ek zam bu tabloda ayyuka çıktı, yeni emekli maaşları bakın ne kadar

Ara zam bekleyen emekli için güzel haber geldi. Emeklinin zamlı maaş tablosu tek tek hesaplandı. Peki, emekliye ne kadar zam gelecek? Memur ve emekli yüzde kaç zam alacak?

Emeklinin yeni maaş tablosu sızdı! Ek zam bu tabloda ayyuka çıktı, yeni emekli maaşları bakın ne kadar

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak tarihinde 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte memur ve emekli maaş zam oranı belli olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği refah payıyla emekli ve memura %30 zam yapılmıştı. Emekli ve memurlar şimdiden Temmuz ayı zam oranı hesaplaması yapmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu her ay enflasyon verilerini açıkladıkça emeklinin zam oranı da netleşiyor. Diğer yandan Finans enflasyon beklenti anketi sonuçları da belli oldu. Peki emeklinin zam oranı ne kadar olacak? Emekli maaşları ne kadar artacak?

Milyonlarca emekli ve Memur maaşlarına Ocak ayında %30 oranında artış yapıldı. En düşük emekli aylığı ise 3500 TL'den 5500 TL'ye yükseltildi. Emekli ve memur için peş peşe yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bir yandan nisan ayında ara zam beklentisi oluşurken bir yandan da Temmuz ayı zam hesaplaması yapılıyor. Peki, emekli ve memura Temmuzda ne kadar zam gelecek? Emekli ve memur temmuz zammı belli oldu mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

TÜRK ENFLASYON VERİLERİNİ AÇIKLIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ocak ve Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ancak bunun yanı sıra AA Finans enflasyon beklenti anketi de yayınlandı. Ankete katılan ekonomistler Şubat ayında tüketici fiyat endeksinin %3.52 yükselmesini bekliyordu. Ankete göre en düşük %1.70 oranında enflasyon beklenirken en yüksek ise %5.10 aralığında beklenti oluştu.

Ekonomistlerin Şubat ayı enflasyon beklentisi ortalaması %3,52 olurken Bir önceki ay %57.68 olan yıllık enflasyon oranının %55,74'de gerileyeceği tahmin ediliyor. Diğer yandan ekonomistlerin yılsonu enflasyon beklentileri de belli oldu. Yıl sonu enflasyon beklentisi %51.57 düzeyine geriledi.

2 AYLIK VERİYE GÖRE MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Peki, açıklanan 2 aylık verilere göre memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu:

EMEKLİ MAAŞI

En düşük: 5.500 lira

Yeni: 6.069 lira

MEMUR MAAŞI

En düşük: 11.848 lira

Yeni: 13.075 lira

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