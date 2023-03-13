Emeklinin nabzı hızlanacak! Bayram ikramiyesi rakamları sızdı, gören emekli göbek atacak

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bir yandan Ramazan ayı heyecanı yaşanırken bir yandan da milyonlarca emekli vatandaş bayram ikramiyesi ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve EYT’li Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye haberlerine gözünü dikti. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak ödenen bayram ikramiyesine bu yıl zam yapılacak mı, yapılmayacak mı? Az önce haber geldi. Bayram ikramiyesine gelecek zam sızdırıldı. Emekliler bu zammı duyunca nabzı yükselecek. İşte yeni 2023 emekli bayram ikramiyesi zammı ve son dakika gelişmeleri…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile 2018 yılından bu yana emekliler ve dul ve yetim aylığı alan kişilere dini bayramlar öncesinde yani yılda iki defa bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Emekliye maaşa ek olarak verilen bayram ikramiyesi ödemesi ilk olarak 1000 TL tutarında ödenmişti. 2020 yılında koronavirüs pandemisi sırasında ise bayram ikramiyesinde 100 TL’lik bir artış olmuş ve 1100 TL olarak hesaplara yatmıştı. Geçtiğimiz yıl da emekli bayram ikramiyesine zam beklendi ancak emekliler bu konuda hayal kırıklığı yaşadı. Peki 2023 emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte son dakika detayları…

EYT’LİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emekli bayram ikramiyesi, SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve dul ve yetim aylığı alanlara veriliyor. Dolayısıyla EYT’liler de bayram ikramiyesi alma hakkına sahip olacak. Mart ayında emeklilik dilekçesi veren EYT’liler Nisan ayında ilk emekli maaşını alacak. Yani Nisan ayında emekli olacak olan EYT’liler Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi alma hakkına da sahip olacak.

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL OLACAK?

SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve dul ve yetim aylığı alanlara devlet tarafından tamamen karşılıksız olarak verilen emekli bayram ikramiyesi, geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak hesaplara yatmıştı. Bu yıl asgari ücret zammı, emekli maaş zammı ve memur maaş zammı sonrasında emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam da merak konusu oldu. Emekliler Ramazan Bayramı öncesi zamlı bayram ikramiyesi alma hayali kuruyor. Şu anda emekli bayram ikramiyesi zammı ile ilgili birkaç farklı formül var.

Bunlardan ilki emekli ve memur maaşlarına yapılan zam oranında yani yüzde 30 oranında artış yapılması. Diğer bir formül ise her bayram öncesi emekli bayram ikramiyesinin 2500 TL olarak ödenmesi. Şu anda her iki formül de kesinleşmedi. Ancak Nisan ayı başına kadar kesin olarak açıklanması bekleniyor.