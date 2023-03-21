Emeklinin cebi Razaman Bayramı'nda şenlenecek! Bayram ikramiyesi 5 katına çıkıyor yeni rakam açıklandı

Emekliler, Ocak ayında aldıkları %30 maaş zammı sonrasında şimdi de bayram ikramiyesi zammı bekliyor. Emekli bayram ikramiyesi zammının artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemine girdiği iddia ediliyor. Üstelik emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesi tam 5 katına çıkacak. Milyonlarca emeklinin talebi bu yönde. 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde emeklilerin bu hayali de gerçek olabilir. Sürpriz emekli bayram ikramiyesi zammı için artık geri sayım başladı. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Ekonomik krizin devam etmesi ve iğneden ipliğe her şeye zam gelmesi nedeniyle emekli vatandaşlar zor günler geçiriyor. 5500 TL olan en düşük emekli maaşı vatandaşa yetmiyor ve ek ödemeler dört gözle bekleniyor. Bir yandan banka promosyonları bir yandan da emekli bayram ikramiyesi için emeklilerin araştırmaları sürüyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde emekli Bayram ikramiyelerine zam beklentisi maksimum düzeye çıktı. Geçen yıl zam yapılmayan Bayram ikramiyesine Bu yıl zam gelecek mi gelmeyecek mi sorusunun yanıtla bekleniyor. Bir yandan emekliler Bu soruların yanıtını merak ederken bir yandan da sürpriz zam haberleri geliyor. Emekli bayram ikramiyesi son dakika zam haberine göre emeklileri dev ikramiye ödemesi bekliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ 5 KATINA ÇIKACAK İDDİASI

Emekli Bayram ikramiyeleri ile ilgili Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün son dakika açıklamalarında bulundu. Uzun yıllardan bu yana ödenen ancak emekliyi tatmin edecek düzeye hala çıkmayan bayram ikramiyesi ile ilgili taleplerini sıralayan Ergün, Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye ödemelerinin revize edilmesini ve 5 kat zam yapılmasını istediklerini dile getirdi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 5500 TL OLMALI

Ergün, emekli bayram ikramiyesi zamlı ile ilgili en somut talebi gündeme getirdi. Ramazan Bayramı öncesinde 1100 TL olarak ödenecek olan bayram ikramiyesinin en düşük emekli aylığı seviyesine gelmesi gerektiğini belirten Ergün, bayram ikramiyesinin en az 5.500 TL olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin ekonomik durumu nedeniyle emekli maaşı alan vatandaşların zor günler geçirdiğini hatırlatan Kazım Ergün, sürekli artan enflasyon ve düşen alım gücü nedeniyle emekli vatandaşların geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi. Emeklilerin yaşadığı bu sorunların çözülmesi için hükümetin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini de söyleyen Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı, atılacak olan yeni adımlara göre emeklilerin yaşam şartlarının da iyileşebileceğini ifade etti.

2000 SONRASI EMEKLİLERİN MAĞDURİYETİ

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün aynı zamanda 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşların mağduriyetine de dikkat çekti. 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrası emekliler için bir gelir adaletsizliğinin olduğunu belirten Ergün, devletin bu sorunu da çözmek için intibak zammı yapması gerektiğini dile getirdi. Uzun yıllardan beri intibak zammı taleplerinin olduğunu söyleyen Ergün, en az 1300 TL ek zam ile bu sorunun çözülebileceğini ifade etti.