Emeklinin beklediği gün açıklandı! O tarihte en az 9500 TL ödeme tüm emeklilere verilecek

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'li emekliler araştırma yapmaya devam ediyor. Nisan ayı ödeme tarihleri emekliler tarafından merakla takip ediliyor. Özellikle Zamlı emekli maaşları ve Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusunun yanıtla araştırılıyor. Nihayet milyonlarca emeklinin beklediği o gün geldi çattı. Hükümet, zamlı emekli maaşlarının ve Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi duyurdu. Emekliler bayram öncesi erken bayram edecek. 4A 4 ve 4c'li ile EYT'li tüm emekliler alacak. Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri haberimizde…

Emeklilerin maaşlarına yapılan zam Geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. En düşük emekli maaşına seçim zammı gelmiş ve 5500 TL'den 7.500 TL'ye yükselmişti. Emekliye bir müjdeli haberde Bayram ikramiyesinden geldi. 1.100 olarak ödenen bayram ikramiyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 2000 TL'ye yükseldi. Şimdi milyonlarca emekli zamlı ikramiye ve maaşlarını ne zaman hesaplara geçeceğini merak ediyor. Peki, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? Zamlı bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT emeklisini ilgilendiren son dakika haberinin detayları…

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARININ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Emekliler 2023 yılının başında enflasyon oranı ve refah Payı ile birlikte %30 zam almıştı. Ancak en düşük emekli maaşının 5500 TL olması nedeniyle birçok vatandaş geçinmekte güçlük çekiyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşı alanlara Müjdeli haberi duyurdu. 2.000 TL zam yapılan en düşük emekli maaşı 5500 TL'ye yükseldi. Buna ek olarak Bayram ikramiyesinde de artış yapıldı. Şimdi milyonlarca emekli Zamlı emekli maaşlarını ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Bu konularda bakanlıktan duyuru geldi. Tüm emeklilerin zamlı maaşları bayram öncesinde hesaplara yatacak.

ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Geçtiğimiz yıl 1.100 olarak ödenen bayram ikramiyesi Bu yıl 2000 TL yükseldi. Merak edilen diğer bir konu ise zamlı Bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği oldu. Ramazan bayramı öncesi ödenecek 2000 TL emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu. Zamlı emekli Bayram ikramiyeleri T.C kimlik numarasına göre en geç 15 Nisan tarihinde hesaplara yatacak. SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi ile birlikte dul ve yetim aylığı alanlar ve yeni emekli olan eyt'liler de zamlı Bayram ikramiyesini alacak.