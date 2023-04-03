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Emeklinin ayakları yerden kesilecek! 3 hesap ortaya çıktı: 11 bin 900 TL kök maaşa ek 9500 TL promosyon

Emekli maaş zammı son günlerde en çok konuşulan konular arasında. Nisan ayında emeklinin hesabına yatacak para merak konusu oldu. AK Partili Akbaşoğlu’ndan son dakika müjdesi geldi.

Emeklinin ayakları yerden kesilecek! 3 hesap ortaya çıktı: 11 bin 900 TL kök maaşa ek 9500 TL promosyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında milyonlarca emekliyi sevinçten havalara uçuran açıklamayı yaptı. En düşük emekli maaşı 5500 TL'den 7500 TL'ye yükseldi. Bu haberle birlikte emeklilerin nisan ayında alacakları ödemeleri yakından takip etmeye başladı. Milyonlarca emekli, gelen zamdan memnun ancak 7500 TL ve üstü maaş alan emekliler şikayetçi. Seçim öncesi onlarda zam bekliyor. Peki, nisanda emeklinin cebine girecek para ne kadar olacak? Bayram öncesi emekli maaşları yatacak mı?

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve çiçeği burnunda emekli EYT’liler geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen Müjde ile birlikte nisan ayına bomba gibi girdi. Nisan ayında emekliler için çifte zam müjdesi geldi. Yani emekliler çifte bayram yapacak. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'ün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından emekliye müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek açıklamayı yapan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşına 2.000 TL zam yapıldığını ve 7.500 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Yani Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşı 7500 TL olarak emeklilere yansıyacak. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ile birlikte Yeni emekli olan EYT'liler de bu artıştan faydalanacak. Ancak emeklilerin hakkında hala biri çok soru işareti var. Peki nisan ayında emeklinin cebine Ne kadar ödeme girecek?

EMEKLİ NİSAN AYINDA NE KADAR ÖDEME OLACAK?

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'li için nisan ayı resmen ödeme üye olacak. Öncelikle en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükselmesi ile birlikte 5.500 TL, 6000 TL, 6500 TL, 7.000 maaş alan emekliler Nisan ayından itibaren 7.500 TL ödeme olacak. Bu rakamın daha üstünde maaş alan emeklilerin maaşı değişmedi onlara yapılacak artış Temmuz ayında olacak. Yine Bayram ikramiyesinden nisan ayında emeklinin cebine zamlı olarak girecek. En düşük emekli maaşı üzerinden hesaplarsak bayram ikramiyesi ve maaş hesabı ile emeklilerin cebine net girecek rakam nisan ayında 9.500 TL olacak. Ancak emekliye bombalar bununla bitmedi.

BANKALARDAN DA PROMOSYON MÜJDESİ GELDİ

EYT'lilerin emekli olması ile birlikte emekli vatandaş sayısının artması sonrası bankalarda harekete geçti. özel bankalar ve kamu bankaları emekli promosyon ücretlerine zam yaptı. Nisan Oyunda seçtikleri bankaya başvuru yapan ve 3 yıllık maaş taşıma sözleşmesini imzalayan emeklilere verilecek olan promosyon 10.000 TL'den başlayacak ve daha da artabilir. Yani emeklilerin cebine girecek net rakam Şimdilik 19.500 TL'ye kadar yükselmiş durumda. ancak henüz bankalar net promosyon açıklaması yapmadı. yani bankalardan gelecek açıklamalara göre emekliye ödenecek promosyon fırsatları daha da artabilir.

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