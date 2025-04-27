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Emeklilikte yeni yasal hak; 5 yıl erken emekli olabilecekler!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnafa yönelik devrim niteliğinde bir adım atıyor. Yeni düzenleme ile Bağkur'lu esnaflar 5 yıl daha erken emekli olabilecek. Prim eşitlemesiyle SSK ve Bağkur farkı ortadan kalkacak.

Emeklilikte yeni yasal hak; 5 yıl erken emekli olabilecekler!

Türkiye’de emeklilik sistemi köklü bir değişime hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnafı sevindirecek bir düzenleme için harekete geçti. Bu kapsamda, Bağkur'lular için prim günü sayısında önemli bir eşitleme sağlanacak. 🏛️

🔍 SSK ve Bağkur Arasındaki Farklar Kapanıyor

Şu anda Türkiye’de SSK’lı çalışanlar, 7200 prim günü ile emekli olabiliyor.
Bağkur’lular için durum farklı; kadınlar 7200 gün, erkekler ise 9000 prim günü doldurmak zorunda.

Yeni düzenleme ile bu adaletsizlik ortadan kalkacak. Bağkur'lu erkekler, 9000 prim günü yerine 7200 prim günü ile emekli olabilecek.
Böylece 1800 günlük fark kapanacak ve küçük esnafa yaklaşık 5 yıl erken emeklilik fırsatı sunulacak. 🧮


🛠️ Kimler Yararlanacak?

Yapılacak yasal düzenlemeden, özellikle küçük esnaf olarak faaliyet gösteren Bağkur'lu vatandaşlar yararlanacak.
Bunlar arasında:

Bakkallar,

Kuaförler,

Terziler,

Küçük işletme sahipleri gibi meslek grupları bulunuyor.
Bu düzenleme ile küçük esnaflar, uzun prim ödeme yükünden kurtulacak ve daha erken emeklilik hayallerine kavuşacak. 🏪


🗓️ Yasa Süreci: Hazırlıklar Başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yasal alt yapıyı oluşturmak için çalışmalarına hız verdi. Düzenleme tamamlandığında yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak. Hedef, 2025 yılı içerisinde düzenlemenin hayata geçirilmesi ve küçük esnafın emeklilikte rahat nefes almasının sağlanması. 📜


🔥 Tüm Sigortalılar İçin Tek Emeklilik Sistemi

Planlanan değişiklik sadece küçük esnafı değil, tüm emeklilik sistemini etkileyecek. Yeni sistemde SSK ve Bağkur'lular arasında prim günü farkı olmayacak.

Kadınlar: 58 yaşında,
Erkekler: 60 yaşında,

ve herkes 7200 prim günüyle emekli olabilecek.

Bu adım, sosyal güvenlik sisteminde uzun süredir tartışılan bir eşitsizliğin çözümü olarak görülüyor. ⚖️

Kaynak: Gazeteoku.com 

https://www.sgk.gov.tr/

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