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Emeklilikte her şey silbaştan şartlar değişiyor, tasarı Meclis’te

Engelli sigortalılar için emeklilik süreçlerini kolaylaştırmayı hedefleyen yeni düzenleme, vergi indirimi, sağlık raporları ve çalışma gücü kaybı oranlarıyla ilgili önemli değişiklikler içeriyor.

Emeklilikte her şey silbaştan şartlar değişiyor, tasarı Meclis’te

Bu düzenlemeler, daha hızlı ve kullanıcı dostu bir süreç sunmayı amaçlıyor. İşte detaylar:


Kimler Yararlanabilir?

Engellilik oranı en az %40 olan sigortalılar, yaş şartı aranmaksızın erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Ancak bu hak, sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve engellilik oranına göre değişiyor:

Sigortalılık süresi: 15-20 yıl arasında.

Prim gün sayısı: 3.600 ile 4.680 gün arasında değişiyor.
Şartlar, sigortalının işe giriş tarihine ve engellilik oranına göre şu şekilde belirleniyor:

Bağ-Kur (4/B) Sigortalıları İçin Şartlar

%60 ve üzeri engellilik oranı: 15 yıl ve 3.960 gün.

%50-%59 engellilik oranı: 16 yıl ve 4.320 gün.

%40-%49 engellilik oranı: 18 yıl ve 4.680 gün.

Kamu Çalışanları İçin Şartlar

2008 öncesi işe başlayanlar: %40 engellilik raporu ve 5.400 gün prim şartı aranıyor.

2008 sonrası işe başlayanlar: Farklı düzenlemeler geçerli.

Yeni Düzenleme Neler Getiriyor?

Yasa tasarısı, engelli sigortalıların emeklilik sürecinde yaşadığı bürokratik zorlukları azaltmayı ve süreçleri hızlandırmayı hedefliyor.

1. Vergi İndirimi Yerine Çalışma Gücü Kaybı Oranı

2008 öncesi sigortalı olan SSK’lılar için vergi indirimi zorunluluğu kaldırılıyor. Bunun yerine, doğrudan çalışma gücü kaybı oranı dikkate alınacak.

2. Süreçlerin Kısaltılması

Önceden maliye sağlık kurulu onayı gerekirken, artık yalnızca SGK sağlık kurulu kararı yeterli olacak.

3. Sağlık Raporu Değişiklikleri

Sağlık sorunları bireysel olarak değil, kişinin yaptığı işteki çalışma gücü kaybı üzerinden değerlendirilecek.

Malulen Emeklilikte Güncel Şartlar

Malulen emeklilik için sigortalının en az %60 oranında çalışma gücü kaybına sahip olması gerekiyor. Güncel şartlar şu şekilde:

Prim gün sayısı: En az 1.800 gün.
Güncellenen Rahatsızlık Listesi:Kanser
Epilepsi
Organ nakli
Şizofreni
MS hastalığı
Uzuv kaybı

Bu hastalıklardan birine sahip olanlar, malulen emeklilik için başvuru yapabilir.

Kaynaklar:

Gazete Oku
SGK Resmi Web Sitesi

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