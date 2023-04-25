Emeklilikte ek ödeme alma fırsatı! Bunu yapan daha fazla emekli maaşı alıyor

Milyonlarca vatandaş çalışmaya başladıktan sonra emekliliğe dair düşünceler içine giriyor. Öncelikle her çalışan ne zaman emekli olacağını merak ederken emeklilik şartlarını da araştırmaya başlıyor. Ardından diğer bir merak edilen konu ise “Emekli olunca ne kadar maaş alırım?” sorusu oluyor. Genel anlamda çalışılan zamana kıyasla emekli maaşı daha düşük kalıyor. Günümüz şartlarında ise de emekli maaşı bir ev geçindirmek için yetersiz kalıyor.



Bu durumda vatandaşlar emeklilik zamanları gelmeden emekli olunca nasıl daha fazla maaş alabileceklerine dair alternatif çözümler arıyor. Odeabank ise bu noktada emeklilere oldukça avantajlı bir kampanya fırsatı sunuyor. Peki, Odebank emeklilere nasıl daha fazla maaş alma imkanı sağlıyor? İşte daha fazla emekli maaşı almanın formülü...



ODEBANK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ



Odebank Bireysel Emeklilik Sistemi çerçevesinde sunduğu avantajlar sayesinde emeklilerin maaşa ek ödeme almasını sağlıyor. Yatırım fonu olarak da yararlanılabilen ve 12 kere değiştirme hakkı sunulan bu fon ile emeklilik yıllarında daha fazla ödeme alınabiliyor. Ayrıca 18 yaş altındaki çocuklar da sisteme dahil edilebilmektedir ve yüzde 30 oranındaki devlet katkısından faydalanabilmektedir.



ODEBANK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ NASIL İŞLER?



Odebank ile Bireysel Emeklilik Sistemi avantajlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar belirledikleri aylık yatırımlarına ek olarak yüzde 25’i oranında devlet katkısı almaktadır. 3 farklı kampanya kapsamında emeklilik avantajları sağlanıyor.



150 TL katkı payı verilen Pozitif Plan, 1000 – 2000 TL başlangıç kapitaline ek 100 TL ödemeyle Emeklilik Plus Plan ve İlk BES’im kapsamında çocukları da kapsayan plana dahil olunabilmektedir. Böylelikle aylık yapılan cüzi miktardaki ödemelere ek yüzde 30 devlet katkısı alınarak emeklilik planı işlemektedir. 10 yıl sistemde kalındıktan sonra ek gelir elde edilmeye başlanır.



Emekliliğinize ek olarak ödeme almak için aylık, 3 aylık ya da 6 aylık ve yıllık ödeme periyotları belirlenmektedir. 1 sene içinde 12 kere fon değiştirilme hakkına ek olarak 4 kere plan değişikliği de sağlanabilmektedir.