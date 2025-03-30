Emeklilikte 5 yıl müjdesi; Yasal düzenleme geliyor, kimler erken emekli olacak

SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın yaptığı açıklamalara göre, özellikle Bağkur’luların ve küçük esnafın üzerinde ağır bir yük oluşturan prim gün sayısı, önemli ölçüde azaltılacak.

Mevcut Durum ve Düzenleme Detayları

Mevcut Şartlar:

Şu anda Bağkur’luların emekli olabilmeleri için 9000 prim günü doldurması gerekiyor. Bu durum, küçük esnaf ve sanatkar gibi kesimler için ciddi bir mali yük oluşturuyor.

Yeni Düzenleme:

Yeni yasal düzenleme kapsamında, kapsama giren Bağkur’lular, 9000 gün yerine 7200 gün prim ödeyerek emekli olabilecekler. Bu, yaklaşık 20 yıllık prim ödemesi anlamına geliyor; mevcut 25 yıl yerine uygulanacak bu indirim, küçük esnafın üzerindeki mali baskıyı hafifletecek.





Erken Emeklilik Piyangosunun Hedef Kitlesi

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yeni düzenlemenin yalnızca tüm Bağkur’luları kapsamayacağını, özellikle prim ödemelerinde güçlük çeken kesimlere yönelik olduğunu belirtiyor. Düzenlemenin kapsamına şunlar giriyor:

Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı olan küçük işletmeler (örneğin bakkal, kıraathane, kasap, kuaför, ayakkabıcı gibi).

Şirket sahibi olup 10 kişiden fazla çalışanı bulunan patronlar bu düzenlemeden faydalanamayacak.