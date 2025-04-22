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Emeklilik yaşınız silbaştan; 1990-2010 arası SSK girişlilere emekli olma şansı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1990 ile 2010 yılları arasında SSK girişi yapan çalışanlar için emeklilik şartlarını yeniden şekillendiren düzenlemeleri devreye aldı.

Emeklilik yaşınız silbaştan; 1990-2010 arası SSK girişlilere emekli olma şansı

Yeni düzenlemeler sayesinde, prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan çalışanlar için emeklilik yaşı sil baştan yazılıyor. Bu fırsatlar, özellikle genç yaşta iş hayatına adım atan ve uzun yıllar çalışmış bireyler için büyük avantajlar sağlıyor.


✅ Kısmi Emeklilik: 15 Yıl Sigorta, 3600 Gün Primle Emekli Olabilirsiniz

SSK başlangıcı 9 Eylül 1999 öncesine dayanan çalışanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün prim ile emeklilik hakkı elde edebiliyor.
Ancak yaş şartı da bu formülde devreye giriyor:

Kadınlar için 58 yaş

Erkekler için 60 yaş şartı aranıyor.

♿ Malulen Emeklilik: Sağlık Sorunu Yaşayanlar İçin Çözüm

İş gücünün en az %60'ını kaybeden bireyler, SGK tarafından malulen emekli edilebiliyor.

Prim günü şartı: 1800 gün

Yaş şartı yok

🔧 Yıpranma Payı ile Emeklilik: Zor İşlerde Çalışanlara Özel Hak

Ağır iş kollarında (örneğin madencilik, itfaiyecilik, sanayi) çalışanlar için yıpranma payı, sigortalılık süresine ek gün kazandırıyor. Bu sayede hem yaş şartı düşüyor hem de prim günleri erkenden tamamlanabiliyor.


👶 Engelli Bireyler ve Ailelerine Özel Emeklilik Hakları

🔹 Engelli Çalışanlar:

%40 ve üzeri engel oranı olanlar
Yaş şartı aranmadan belirli prim gün sayısı ile emekli olabiliyor.
Vergi indirimi ile emeklilik süreci kolaylaşıyor.

🔹 Engelli Çocuğa Sahip Anneler:

Annelere büyük kolaylık sağlanıyor.
Ödedikleri primlerin %25’i emeklilik yaşından düşülüyor.
Böylece emekliliğe daha erken ulaşmak mümkün.

🎖 Askerlik Borçlanması ile Emeklilik Yaşı Geri Çekiliyor

Erkek çalışanlar için askerlik borçlanması, sadece prim kazanmak değil, aynı zamanda SSK başlangıcını geri çekmek anlamına da geliyor. Özellikle 1999 öncesi sigortalılar, bu yolla erken emekliliğe bir adım daha yaklaşabiliyor.

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