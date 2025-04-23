Emeklilik yaşınız güncellendi; 1995-2015 arası SGK'lılara fırsat kapısı

1995-2015 arasında sigortalı olmuş bireyler, SGK’nın yeni düzenlemeleri sayesinde askerlik ve doğum borçlanması, malulen emeklilik, kısmi emeklilik ve engelli hakları gibi avantajlarla emeklilik yaşını erkene çekebiliyor.

1995-2015 Dönemi SSK’lılar İçin Yeni Emeklilik Düzeni 📋

SGK’nın yayımladığı son düzenlemeler, özellikle 1995 ile 2015 yılları arasında sigorta girişi yapılmış çalışanlar için erken emekliliğin kapılarını açtı. Bu tarihler arasında sigorta kaydı olan kişiler, prim borçlanması, hizmet tespiti, engelli hakları ve özel borçlanma seçenekleriyle yaş sınırını erkene çekebiliyor.

🧮 15 Yıl – 3600 Gün ile Kısmi Emeklilik Mümkün

Bu dönem SSK'lıları için en cazip fırsatlardan biri de 3600 gün ile kısmi emeklilik. Özellikle 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü koşulunu sağladıklarında, yaş şartını tamamlayarak emekli olabiliyor.



🩺 Malulen Emeklilik: Sağlık Kaybı Olanlar İçin Önemli Hak

Çalışma gücünün en az %60'ını kaybettiği sağlık raporlarıyla belgelenen bireyler, sadece 1800 prim günü ile malulen emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bu hak, ağır hastalıklar veya kalıcı sakatlık yaşayan bireyler için ciddi bir destek sağlıyor.



⛏️ Yıpranma Payı ile Yaş Düşüyor

Madencilik, ağır sanayi, kimyasal temizlik gibi tehlikeli ve yıpratıcı mesleklerde çalışanlar, her yıl için ek prim kazanıyor. Bu sistemle:

Emeklilik yaşı daha erken belirleniyor

Prim günleri daha hızlı tamamlanıyor





👨‍✈️ Askerlik Borçlanması ile Sigorta Başlangıcı Öne Çekiliyor

Erkek sigortalılar, askerlik sürelerini borçlanarak hem prim günü kazanabiliyor hem de sigorta başlangıç tarihini geriye çekebiliyor. Bu da emeklilik yaşını doğrudan etkileyerek daha erken emeklilik fırsatı sunuyor.



👩‍🍼 Kadınlara Doğum Borçlanması ve Engelli Çocuk İndirimi

Sigortalı kadınlar, her çocuk için 2 yıla kadar doğum borçlanması yapabiliyor. Bu hak en fazla 3 çocuk için kullanılabiliyor ve toplamda 6 yıl prim kazanımı sağlıyor. Engelli çocuğu olan anneler, ödedikleri primlerin %25’i kadar süreyi emeklilik yaşından düşürebiliyor. Bu hak yalnızca annelere özel.



♿ Engelli Çalışanlara Erken Emeklilik + Vergi İndirimi

Engelli bireyler için emeklilik şartları daha esnek. %40 ve üzeri engelli raporu olan kişiler:

Daha az prim günüyle emekli olabiliyor

Vergi indirimi sayesinde emekli maaşları yükseliyor

Yaş şartı olmadan, doğrudan prim süresine göre emekli olabiliyor





📌 Hizmet Tespiti ve Eksik Günler İçin E-Devlet Desteği

Emeklilik sürecini hızlandırmak isteyen bireyler için SGK şu adımları öneriyor:

E-Devlet üzerinden prim gün sorgulaması

Eksik günler için doğum, askerlik veya yurtdışı borçlanması

Sigortasız çalışılan dönemler için hizmet tespit davası açılması

Bu adımlar sayesinde emeklilik süreci hem yasal hem de hızlı şekilde ilerleyebiliyor.



📈 Kimler Bu Haklardan Yararlanabilir?

1995-2015 yılları arasında sigorta girişi olan tüm SSK’lılar, aşağıdaki şartlardan biri veya birkaçını sağladığında erken emeklilikten yararlanabilir:

✔️ Sigorta başlangıç tarihi 1999 öncesi olanlar

✔️ 3600 prim günü tamamlayanlar

✔️ Malulen veya engelli raporu bulunanlar

✔️ Kadınlar için doğum sonrası çalışma süresi eksik olanlar

✔️ Askerlik süresi sigorta girişinden önce olan erkekler

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi Web Sitesi

Derleme: gazeteoku.com