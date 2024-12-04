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Emeklilik yaşında 4 yıl 10 gün indirim; SGK açıkladı, kimler yararlanacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), engelli çocuğu bulunan çalışan annelere sağlanan emeklilik kolaylıklarını duyurdu. 5510 sayılı Kanun kapsamında, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan kadın sigortalılar için hem prim gün sayısında artış hem de emeklilik yaşında indirim sağlanıyor.

Emeklilik yaşında 4 yıl 10 gün indirim; SGK açıkladı, kimler yararlanacak?

Çalışan annenin, engelli çocuğunun bakımı nedeniyle çalıştığı süre boyunca ödenen prim gün sayılarının dörtte biri, toplam prim gün sayısına ekleniyor. Örneğin, 6000 gün prim ödemesi olan bir annenin 1500 günü, prim gününe ilave ediliyor.

Emeklilik Yaşında İndirim:

Aynı şekilde, bu ilave edilen prim günleri emeklilik yaşından da düşülüyor. Örneğin, 1500 gün prim eklentisi, emeklilik yaşını yaklaşık 4-5 yıl erkene çekebiliyor.

Bu haklardan faydalanmak için, çocuğun ağır engelli olduğunu ve bir başkasının sürekli bakımına ihtiyaç duyduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek gerekiyor.

Sağlanan avantajlar, kanunun yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008'den sonra çalışılan süreler için geçerli. Eğer çocuğun bakım ihtiyacı sona ererse veya çocuk hayatını kaybederse, indirim yalnızca bu durumların gerçekleştiği tarihe kadar hesaplanıyor.

Emeklilik yaşında 4 yıl 10 gün indirim SGK açıkladı, kimler yararlanacak

Engelli çocuğu olan çalışan annelere sağlanan emeklilik avantajlarıyla ilgili detaylı bilgiye Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu avantajlar arasında prim gün sayısına ekleme ve emeklilik yaşında indirim gibi önemli destekler yer alıyor.

KAYNAK: Resmi bilgi için SGK'nın Çalışanlar İçin Haklar ve Teşvikler bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

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