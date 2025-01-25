Emeklilik yaşı düştü; Kademeli sistemle hemen emekli olun

Çocuk borçlanması gibi kadınlara yönelik özel düzenlemeler, askerlik borçlanmasıyla erkeklere sağlanan avantajlar ve kısmi emeklilik gibi seçenekler, çalışma hayatındaki bireyler için emeklilik kapılarını erken açan fırsatlar sunuyor. İşte, 1995, 2007 ve 2015 sonrası sigortalı olanlar için emeklilik şartları ve bu yeni düzenlemenin getirdiği kolaylıklar...

1995, 2007 ve 2015 Sonrası İçin Yeni Emeklilik Düzenlemeleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta başlangıcı 1995, 2007 ve 2015 sonrasına denk gelen çalışanlar için yeni bir emeklilik reformu üzerinde çalışıyor. Bu reforma göre, prim günü ve yaş şartları esnetilerek, çalışanlara daha avantajlı bir emeklilik süreci sunulacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından, 2205, 3540 ve 5480 prim gününe sahip olanlar için kademeli emeklilik hakkı tanınacak.

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi

Yeni kademeli emeklilik düzenlemesi, sigorta giriş tarihi 2000 ile 2008 arasındaki çalışanları kapsıyor. Örneğin, 2000 yılında sigorta girişi yapan kadınlar, 20 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaş şartı ile emekli olabilecekler. 2008 yılı için ise erkek çalışanlar 25 yıl sigortalılık ve 63 yaş şartını yerine getirerek emekli olabilecekler. Bu düzenleme, her bireyin sigortalılık süresine göre emeklilik şartlarını daha esnek hale getiriyor.

Kadın Çalışanlar İçin Çocuk Borçlanması

Kadın çalışanlar için sunulan çocuk borçlanması avantajı, emekliliği erkene çekme fırsatı tanıyor. Üç çocuk sahibi olan kadınlar, çalışma hayatından 6 yıl daha erken emekli olabiliyor. Ayrıca, staj döneminde anne olan kadınlara da bu borçlanma hakkı tanınıyor, bu da kadın çalışanlar için önemli bir fırsat sunuyor.

Erkek Çalışanlar İçin Askerlik Borçlanması

Erkek çalışanlar, askerlik dönemini borçlanarak emeklilik yaşlarını bir yıl geriye çekme fırsatına sahip. Bu, özellikle askerlik dönemini geçmiş olan erkekler için önemli bir kolaylık sağlayarak, emeklilik yaşını daha erken getirebiliyor.

Kısmi Emeklilik ve Yıpranma Payı

Kadınlar için en az 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü ile 58 yaşında, erkekler için ise 60 yaşında kısmi emeklilik hakkı tanınıyor. Ayrıca, ağır işlerde çalışanlar SGK'nın yıpranma payı düzenlemesinden faydalanarak emeklilik yaşlarını öne çekebiliyorlar.

Bağ-Kur EYT Şartları ve Yeni Düzenleme

Bağ-Kur sigortalıları, 7200 prim günü ile yaş şartı olmaksızın emekli olabilecekler. Bu düzenleme, esnaf ve serbest meslek sahipleri için de önemli bir fırsat sunuyor. 2008 yılında yapılan düzenlemeyle, avukatlar, noterler gibi serbest meslek sahipleri de Bağ-Kur kapsamına alındı. Bu değişiklikle birlikte, küçük esnafların prim gün sayılarının düşürülmesi planlanıyor ve böylece erken emeklilik imkanı doğuyor.

2025 Emeklilik Düzenlemesi ve Prim Gün Sayısı

Sigorta başlangıcı 2000 yılında olan bir kadın çalışan, 43 yaşını doldurmuş ve 6325 prim gününü tamamlamışsa emekli olma hakkı kazanıyor. Erkekler için ise aynı durumda olanlar, 45 yaş ve 6325 prim günü koşulunu sağlamalıdır. Ayrıca, Bağ-Kur kapsamındaki esnaf ve serbest meslek sahipleri için prim gün sayısının düşürülmesiyle, emeklilik yaşı şartı ortadan kaldırılacak.

Not: Emeklilik hakkı ve prim gün sayısı hakkında detaylı bilgi için ilgili sosyal güvenlik kurumlarından yardım almanız önerilir.

Kaynak: Gazeteoku.com - SGK