Emeklilik yaşı 5 yıl öne çekildi! Sigorta girişi 2001 - 2002 – 2003 olan SSK ve Bağ-Kurlular için yeni sistem

SSK ve bağ-kurlu çalışanların tek hayali erken emeklilik. EYT yasası ile Milyonlarca kişi erken emeklilik hakkını elde etmişti. Ancak EYT kapsamına girmeyen ya da prime takılan vatandaşlar da yeni bir düzenleme bekliyordu. EYT yasasına girmeyen kapsamına girmeyenler için yeni bir emeklilik sistemi geliyor. Bu sistem sayesinde artık milyonlarca kişiye erken emeklilik hakkı doğacak. Yeni meclisin ilk icraatı da bu olacak. Yani meclis göreve gelir gelmez Erken emeklilik yasası da TBMM gündemine gelecek. Böylece milyonlarca vatandaş en az 5 yılı erken emekli olma hakkına sahip olacak.

Yeni Meclis'in göreve başlamasının ardından ekonomik anlamda birçok adımın atılması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlarda bu süreçte yakından takip ediliyor. Esnaf, çiftçi ve kadınların ilk sırada yer alması beklenen düzenleme için detaylar merak ediliyor. İşte, EYT sonrasında gelişmeler!

Emeklilik reformu için atılacak yeni adımlar yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan 2000 sonrası çalışanlar için emeklilik formülleri sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kademeli ve kısmi emeklilik için şartlar netleşirken, prim gün sayısını tamamlamak isteyenler için borçlanma süreci de yakından takip ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlar gündemin ilk sırasında bulunuyor. Esnaf, çiftçi ve kadınlar için çalışmalar düzenlemede ilk sırada yer alması beklenen gündem maddeleri arasında yer alıyor. Peki, yeni emeklilik düzenlemesi neler getirecek? İşte konu hakkında detaylar!.

SSK'LILARLA EŞİTLENECEK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." ifadelerini kullandı.

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI KAÇ?

BAĞ-KUR'da mevcut durumda emeklilik prim gün sayıları şu şekilde:

Normal emeklilik: Kadın 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) prim.

Kısmi emeklilik: Kadın 50, erkek 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim.

Türkiye'de Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf 9 bin iş günü prim ödeyerek emekli olabiliyordu. Esnaflar, SGK'lılar gibi 7 bin 200 prim gün ödemesinden emekli olmak istiyordu.

Daha önce bu konuda bir düzenleme yapılacağını belirten Başkan Erdoğan, esnafa uzun zamandan beri duymak istediği müjdeyi açıkladı.

Böylelikle 1 milyona yakın esnafın önünde daha kısa zamanda emekli olmanın yolu açılmış oldu.

7200 PRİM GÜNÜNE DÜŞECEK

Yapılacak düzenlemeyle esnafların emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnaflar bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek.

Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkânı doğacak. Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak.

SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.

GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞECEK

2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) süreyleydi.

Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

EYT'LİLER DE BEKLİYOR

Söz konusu düzenlemenin EYT'li olup 9000 prim gününü tamamlayamamış olan erkek esnafa da erken emeklilik yolunu açacağı belirtiliyor.

Bu çerçevede 7200 prim günü tamamlayan Bağ-Kur'lu erkek esnaf, EYT kapsamında hemen emekli olabilecek.