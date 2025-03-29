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Emeklilik silbaştan; 4500 gün prim! 5 yıl erken emeklilik geliyor

Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminde önemli bir değişiklik yapılarak Bağ-Kur'lular (4B) için erken emeklilik imkanı getirildi.

Emeklilik silbaştan; 4500 gün prim! 5 yıl erken emeklilik geliyor

Yeni düzenlemeyle birlikte emeklilik prim gün sayısı 9.000'den 7.200'e düşürülüyor, bu da küçük esnafın 5 yıl erken emekli olabilmesi anlamına geliyor. 

Yeni Düzenlemenin Öne Çıkan Özellikleri

Prim Gün Sayısında İndirim:

Bağ-Kur'lular için emeklilik prim günü 9.000'den 7.200'e düşürüldü (SSK ve Emekli Sandığı ile eşitlendi). Kısmi emeklilik için gerekli prim günü 5.400'den 4.500'e indirildi.

Kimler Yararlanacak?

Küçük esnaf (berber, bakkal, terzi gibi) bu haktan faydalanacak.
Büyük işletme sahipleri (tüccar, sanayici) kapsam dışında bırakıldı.
Maaşlara Etkisi:

Prim eşitlemesi sayesinde Bağ-Kur emekli maaşlarında %20'ye varan artış bekleniyor.

Emeklilik Şartlarındaki Diğer Değişiklikler

Son 7 Yıl Kuralı Kalkıyor:

Mevcut sistemde, son 7 yılda en çok prim yatırılan sigorta kolu emeklilik şartını belirliyordu. Yeni düzenlemeyle bu kural tamamen kaldırılıyor. Artık tüm sigortalılar aynı prim süresiyle emekli olabilecek.

Prim Eşitlemesi:

SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) arasındaki 1261 günlük fark ortadan kalkıyor.

4. Başvuru ve Uygulama Süreci

Ne Zaman Geçerli Olacak?

Yasa teklifi 2025 yılı içinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor.
Kesin tarih, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra belli olacak.

Kimler Başvurabilir?

Küçük esnaf (gerçek usulde vergi verenler).

Son 7 yılda Bağ-Kur primleri ağırlıklı olanlar.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Büyük işletme sahipleri (limited şirketler, tüccarlar) bu haktan yararlanamayacak. Yaş şartı değişmediği için, prim gününü tamamlayanlar yaş beklemeye devam edecek.

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