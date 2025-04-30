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Emeklilik hesapları az önce değişti; Bunu yapan 5 yıl geç emekli oluyor!

Yıllarca çalışıp prim ödeyen binlerce çalışan, emeklilik hayallerine kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Ancak son zamanlarda yaşanan gelişmeler, bu hayallerin yerini büyük bir hayal kırıklığına bırakmasına neden oldu.

Emeklilik hesapları az önce değişti; Bunu yapan 5 yıl geç emekli oluyor!

Bazı vatandaşlar emeklilik başvurusu yaparken SGK’dan aldıkları cevapla şoke oldular: “Prim gününüz yetersiz!”

Peki Ne Oldu da Bu Kişiler Bir Anda 4-5 Yıl Daha Beklemek Zorunda Kaldı?

SGK'nın son yıllarda yürüttüğü kapsamlı denetimlerle, sahte sigortalılık girişimleri tek tek tespit edilmeye başlandı. Sahte şirketler üzerinden, gerçekte çalışmadıkları halde sigortalı gösterilen kişiler, SGK sisteminde aktif olarak görünüyordu. Bu kişiler, yıllar boyunca emeklilik hesaplarına dahil edilen bu primlerle emeklilik şartlarını tamamladığını sanıyordu.

Gerçekte çalışılmayan bu süreler SGK denetçileri tarafından iptal ediliyor. Sonuç? Emeklilik hayali bir anda 4, hatta 5 yıl erteleniyor.

Emeklilik hesapları az önce değişti; Bunu yapan 5 yıl geç emekli oluyor!


Sahte Sigortalılık: Göründüğünden Çok Daha Büyük Bir Tehlike

Emekli Olmadan Yakalananlar Şanslı Sayılıyor
Henüz emekli olmadan sahte sigortalılık tespit edilen vatandaşlar, prim gün sayılarının silinmesiyle büyük bir şok yaşıyor. Emekli olabilmek için ya yeniden çalışmak ya da dışarıdan prim ödemek zorundalar. Bu da 4 yıl gibi ciddi bir zaman ve maliyet anlamına geliyor.

Emekli Olanlar Daha Büyük Risk Altında

Asıl büyük kayıp, emekli olduktan sonra sahte sigortalı olduğu tespit edilenlerde yaşanıyor. SGK bu kişilerden;

Aldıkları maaşları,

Tüm tedavi giderlerini,

Bayram ikramiyelerini,

Diğer sosyal haklarını
yasal faiziyle birlikte geri istiyor. Üstelik emeklilikleri de iptal ediliyor.

Emeklilik hesapları az önce değişti; Bunu yapan 5 yıl geç emekli oluyor!

Peki Ne Yapmalı? Çözüm Yolları Neler?

Sigorta Bilgilerinizi Düzenli Kontrol Edin: e-Devlet üzerinden hizmet dökümünüzü sık sık kontrol edin. Tanımadığınız iş yerlerinden yapılan bildirimleri hemen SGK'ya bildirin.

Sahte Bildirim Şüphesi Durumunda İtiraz Hakkınızı Kullanın: Eğer bir hata olduğunu düşünüyorsanız, delillerinizle birlikte SGK’ya itiraz edebilirsiniz.

Güvenilir Kaynaklardan Bilgi Alın: Sosyal medya veya söylentilere değil, resmi kurumlara danışarak emeklilik durumunuzu netleştirin.

Prim Açığınızı Kapamak İçin Alternatif Yolları Değerlendirin: İsteğe bağlı sigorta, borçlanma (doğum, askerlik) gibi imkanlar sayesinde prim gününüzü tamamlayabilirsiniz.

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