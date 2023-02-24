Emeklilik bekleyenlere müjde! 2,5,8 yıl erken emekli olabilirsiniz! EYT hakkı olmayanları sevindirecek haber!

EYT’li olmayan, ancak erken emekli olmak isteyenleri ilgilendiren bir açıklama geldi. Buna göre emeklilik sigorta primini doldurup da yaşa takılan kişiler emekli olamayacağından üzülürken, artık 8 yıla kadar erken emekli olmak mümkün. Erken emekli olabilmek için birçok yöntem bulunuyor. İşte erken emekli olmak için detaylar...



Nasıl erken emekli olunur?



Erken emekli olma şartları prim günü, sigorta girişi, cinsiyet ve sigortalılık süresi gibi bazı faktörlere göre değişiyor. Bağ-Kur tescili 4 Ekim 2000 tarihinden önce olanların 20 Nisan 1982’ye tescil tarihi çekilebiliyor. Koşulları karşılayan esnafların, ilgili dönemlerde sigorta tescil tarihinden sonra vergi kaydı ya da sigorta ortaklığı olması gerekmektedir.



Yani bu durumda 2000 yılından önce esnaf olmuş, fakat 4 Ekim 2000 tarihine kadar Bağ-Kur kaydını yaptıramamış kişilere 4 Ekim 2000’den başlatma yapılabiliyor.



2, 4, 6, 8 yıla kadar erken emekli olma şansını elde etmek için prim ödeyebilecekler 3600 günden emekli olabilmektedir. Ancak prim şartları uygun olmayan kişiler de borçlanma yöntemi ile emekli olabilmektedir.



Bunların yanı sıra yaş şartı tutmayan erkekler ve prim sigorta süresi uymayanlar askerlik borçlanması ile emekliliği 18 ay daha erkene alabiliyorlar. Kadınlarda ise doğum yapılması halinde her bir çocuk için 2 sene erken emeklilik hakkı mümkün oluyor. 3 çocuk sahibi kadınlarda erken emeklilik imkanı 6 yıl erken olabiliyor.