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Emekliliğiniz iptal olabilir; E-devlet'te bu harfi gören çıra gibi yanar

Emekli maaşlarına ilişkin SGK'dan önemli bir uyarı geldi. Geçmişte hileli sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazananlar, emekliliklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Emekliliğiniz iptal olabilir; E-devlet'te bu harfi gören çıra gibi yanar

 Bu durum, "hatır sigortası" olarak bilinen, fiilen çalışmadan sigortalı gösterilme yöntemini içeren hileli işlemleri kapsıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan titiz denetimler sonucunda, hileli sigorta yaptıranların emeklilikleri iptal edilebilir ve daha önce ödenen maaşlar faizleriyle geri alınabilir.

Emekliliğiniz iptal olabilir; E-devlet'te bu harfi gören çıra gibi yanar

SGK, usulsüz sigortalarla ilgili geriye dönük araştırmalarını sürdürüyor. Hileli sigorta yapılan kişilerin adreslerine tebligatlar gönderiliyor. Uzmanlar, bu durumun ciddi sonuçları olabileceğini belirtiyor. Faruk Erdem, "Eğer yapılan sigorta hileli tespit edilirse, ödenen maaşlar tamamıyla faiziyle geri alınabilir," diyor.

SGK'nın bu tür denetimlere karşı önlem almak isteyen vatandaşlar, e-devlet üzerinden hizmet dökümünü kontrol edebilirler. SGK hizmet dökümünde, "4A", "4B" ve "4C" sigorta kolları altında yer alan harfler, denetim süreçleri hakkında bilgi verir. "S", "Ş", "K" harfleri, söz konusu sigorta işleminin SGK tarafından incelendiğini gösteriyor. Özellikle "S" harfi, sigortanın sahte olduğu anlamına gelir ve bu durumda emeklilik maaşının geri alınması riski söz konusu olabilir.

Emekliliğiniz iptal olabilir; E-devlet'te bu harfi gören çıra gibi yanar

Eğer hizmet dökümünde "Ş" harfi varsa, bu sigortanın şüpheli olduğu anlamına gelir. Ancak "S" harfi, sigorta işleminin tamamen geçersiz olduğu ve primlerin silindiği anlamına gelir. Bu tür durumlarda, SGK'ya borçlanma durumu ortaya çıkabilir.

Hileli sigorta işlemleri, hem işçiyi hem de işvereni zor duruma sokabilir. Bu tür işlemler, yasal işlem ve savcılığa suç duyurusu ile sonuçlanabilir. Bu nedenle vatandaşların, sigorta geçmişlerini dikkatle kontrol etmeleri ve herhangi bir usulsüzlük durumunda hemen önlem almaları önerilmektedir.

Kaynak: ATV Haber, Takvim Gazetesi

Derleme: gazeteoku.com

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