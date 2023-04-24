GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Emeklilerle memurlara Nisan sonu müjdesi! Zam en az yüzde 35!

Emeklilere ve memurlara büyük müjde Nisan sonu geldi! Zam en az yüzde 35 yansıyacak! İşte memur ve emeklilere yüzde 35 zamlı maaşların detayları...

Emeklilerle memurlara Nisan sonu müjdesi! Zam en az yüzde 35!

Emeklilerin ve memurların büyük bir sabırsızlıkla beklediği ve araştırdığı Temmuz ayında gelecek zamma dair uzman görüşleri alınıyor. Memur, memur emeklisi, SSK’lı, Bağ-Kur’lu milyonlarca vatandaş gelecek zammı sabırsızlık içinde bekliyor. Memur ve memur emeklisi öte yandan toplu sözleşmede yüzde 6 üzerine ilave zammı bekliyor. 3 ayın verilerinin açıklanmasıyla beraber Temmuz zammı da netleşmiş olacak. Peki, emekli ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? Minimum maaş miktarı zamla beraber ne kadar olacak? Temmuz 2023 maaş zammı yüzde kaç? İşte memur ve memur emeklisi maaş zammına dair detaylar haberimizde... 


TEMMUZ ZAMMI İÇİN HESAPLAR 


2023 yılının ilk 3 ay enflasyon verisi 12,52 olarak açıklandı. Geriye kalan enflasyon verilerinin gelmesiyle beraber 6 aylık enflasyon ile zam oranı belirlenecek. Ekonomistlerin tahminleri sonucunda ise Nisan ayında 2,65 beklenen enflasyon oranı Mayıs ayında 2,46 beklenmektedir. Diğer yandan ekonomistler Haziran ayı içinse 2,61 oranında enflasyon beklemektedir. 


Genel anlamda ekonomistlerin katıldığı ankette yapılan tahminlerin doğru çıktığı baz alınacak olursa oranların yavaş yavaş ortaya çıktığı belirtilmektedir.  
SSK, BAĞ-KUR, MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI ORANLARI 
SSK’lılar ile memurlara maaş zammı oranı farklı olacaktır. Bu doğrultuda belirlenen 21,43 oranında enflasyon durumuna bakılırsa SSK’lılar ile Bağ-Kur’lu emekliler için maaş zammı yüzde 21,43 olmaktadır.

 
Temmuz’da memurlara ise yüzde 6’ya ek olarak yüzde 8 ve enflasyon artışı ile yüzde 19,18 oranında zam gelecek. Refah payının eklenmesiyle beraber memur ve memur emeklisine gelecek olan zam oranı 3 Temmuz tarihinde kesinleşecek. Şu an ise 3 hesaplama memur ve emeklilerin önünde duruyor. 


MEMUR VE EMEKLİLERE TEMMUZ ZAMMI NE KADAR? 


Memur ve emeklilere yüzde 25 oranında zam gelmesi halinde refah payı ile de beraber geçtiğimiz sene 30’a artış olmuştu. Ocak ayında 13,52 puan eklenene refah payının Temmuz 2023’de de aynı biçimde eklenmesi ya da 15 puan gibi bir ekleme yapılması mümkün. 


Bu durumda yüzde 35 oranında bir zam gerçekleşmesi olası gözüküyor. Bu da memurun alacağı minimum 11 bin 836 TL maaşın 14 bin 106 TL’ye ulaşması anlamına gelmektedir. Ayrıca memur emeklisi olan bir vatandaşın ise en az aldığı 7 bin 901 TL’nin 9 bin 417 TL’ye çıkması anlamına gelmektedir.  


Böylelikle taban aylık yüzde 35 oranında memurlarda 15 bin 979 TL olurken, memur emeklisinde de 10 bin 667 TL olarak ödenecektir. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekli sevinç çığlıkları atacak! BOMBA zam müjdesi geldi: Mayıs ayında en düşük emekli maaşı 8800 TL Emekli sevinç çığlıkları atacak! BOMBA zam müjdesi geldi: Mayıs ayında en düşük emekli maaşı 8800 TL
Cumhurbaşkanı onay verdi! Erken emeklilik için ilk adım atıldı, SSK ve Bağ-Kur'luları kapsıyor Cumhurbaşkanı onay verdi! Erken emeklilik için ilk adım atıldı, SSK ve Bağ-Kur'luları kapsıyor
Çalışmayanlara dahi verilecek! Gelir belgesiz 40 bin TL Çalışmayanlara dahi verilecek! Gelir belgesiz 40 bin TL
İş Bankası faizsiz kredi furyasına katıldı! 20.000 TL faizsiz kredi şartsız kefilsiz İş Bankası faizsiz kredi furyasına katıldı! 20.000 TL faizsiz kredi şartsız kefilsiz
Seçim öncesi haber geldi! Genç, yaşlı, kadın herkese ödeme yapılacak Seçim öncesi haber geldi! Genç, yaşlı, kadın herkese ödeme yapılacak
Altın fiyatlarında ışık hızıyla yükseliş! Ziraat Bankası’nda altın 2 katı değerleniyor Altın fiyatlarında ışık hızıyla yükseliş! Ziraat Bankası’nda altın 2 katı değerleniyor
SON HABERLER
Altınını satanlar çok pişman olacak! O tarihte tufan kopacak! Yer yerinden oynayacak! Altınını satanlar çok pişman olacak! O tarihte tufan kopacak! Yer yerinden oynayacak!
4C’li en az 15.994 TL alıyor! Memurlar ve emeklilere zammın ayarı kaçtı 4C’li en az 15.994 TL alıyor! Memurlar ve emeklilere zammın ayarı kaçtı
İşte hiç beklenmedik sonuç! Asgari ücret zammı yüzde 47’de kesinleşti! Net 12.503,82 TL maaş! İşte hiç beklenmedik sonuç! Asgari ücret zammı yüzde 47’de kesinleşti! Net 12.503,82 TL maaş!
Faizsiz kredide akıl almaz rakam! Aylık ödemesi yalnızca 2.000 TL! Faizsiz kredide akıl almaz rakam! Aylık ödemesi yalnızca 2.000 TL!
Emeklilerin yüzü Mayıs’ta gülecek! Yüzde 30 ara zam geliyor Emeklilerin yüzü Mayıs’ta gülecek! Yüzde 30 ara zam geliyor
Seçim öncesi haber geldi! Genç, yaşlı, kadın herkese ödeme yapılacak Seçim öncesi haber geldi! Genç, yaşlı, kadın herkese ödeme yapılacak
Altın fiyatlarında ışık hızıyla yükseliş! Ziraat Bankası’nda altın 2 katı değerleniyor Altın fiyatlarında ışık hızıyla yükseliş! Ziraat Bankası’nda altın 2 katı değerleniyor
Asgari ücretli aileler başvursun! 2.400 TL yardım hemen çıkıyor! Asgari ücretli aileler başvursun! 2.400 TL yardım hemen çıkıyor!