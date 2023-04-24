Emeklilerle memurlara Nisan sonu müjdesi! Zam en az yüzde 35!

Emeklilerin ve memurların büyük bir sabırsızlıkla beklediği ve araştırdığı Temmuz ayında gelecek zamma dair uzman görüşleri alınıyor. Memur, memur emeklisi, SSK’lı, Bağ-Kur’lu milyonlarca vatandaş gelecek zammı sabırsızlık içinde bekliyor. Memur ve memur emeklisi öte yandan toplu sözleşmede yüzde 6 üzerine ilave zammı bekliyor. 3 ayın verilerinin açıklanmasıyla beraber Temmuz zammı da netleşmiş olacak. Peki, emekli ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? Minimum maaş miktarı zamla beraber ne kadar olacak? Temmuz 2023 maaş zammı yüzde kaç? İşte memur ve memur emeklisi maaş zammına dair detaylar haberimizde...



TEMMUZ ZAMMI İÇİN HESAPLAR



2023 yılının ilk 3 ay enflasyon verisi 12,52 olarak açıklandı. Geriye kalan enflasyon verilerinin gelmesiyle beraber 6 aylık enflasyon ile zam oranı belirlenecek. Ekonomistlerin tahminleri sonucunda ise Nisan ayında 2,65 beklenen enflasyon oranı Mayıs ayında 2,46 beklenmektedir. Diğer yandan ekonomistler Haziran ayı içinse 2,61 oranında enflasyon beklemektedir.



Genel anlamda ekonomistlerin katıldığı ankette yapılan tahminlerin doğru çıktığı baz alınacak olursa oranların yavaş yavaş ortaya çıktığı belirtilmektedir.

SSK, BAĞ-KUR, MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI ORANLARI

SSK’lılar ile memurlara maaş zammı oranı farklı olacaktır. Bu doğrultuda belirlenen 21,43 oranında enflasyon durumuna bakılırsa SSK’lılar ile Bağ-Kur’lu emekliler için maaş zammı yüzde 21,43 olmaktadır.



Temmuz’da memurlara ise yüzde 6’ya ek olarak yüzde 8 ve enflasyon artışı ile yüzde 19,18 oranında zam gelecek. Refah payının eklenmesiyle beraber memur ve memur emeklisine gelecek olan zam oranı 3 Temmuz tarihinde kesinleşecek. Şu an ise 3 hesaplama memur ve emeklilerin önünde duruyor.



MEMUR VE EMEKLİLERE TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?



Memur ve emeklilere yüzde 25 oranında zam gelmesi halinde refah payı ile de beraber geçtiğimiz sene 30’a artış olmuştu. Ocak ayında 13,52 puan eklenene refah payının Temmuz 2023’de de aynı biçimde eklenmesi ya da 15 puan gibi bir ekleme yapılması mümkün.



Bu durumda yüzde 35 oranında bir zam gerçekleşmesi olası gözüküyor. Bu da memurun alacağı minimum 11 bin 836 TL maaşın 14 bin 106 TL’ye ulaşması anlamına gelmektedir. Ayrıca memur emeklisi olan bir vatandaşın ise en az aldığı 7 bin 901 TL’nin 9 bin 417 TL’ye çıkması anlamına gelmektedir.



Böylelikle taban aylık yüzde 35 oranında memurlarda 15 bin 979 TL olurken, memur emeklisinde de 10 bin 667 TL olarak ödenecektir.