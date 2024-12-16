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Emeklileri tarumar edecek bilgi ifşa oldu; Yeni maaşın bu olması bekleniyor

2025 yılı yaklaşırken, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren maaş artışları gündemdeki yerini koruyor.

Emeklileri tarumar edecek bilgi ifşa oldu; Yeni maaşın bu olması bekleniyor

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının yanı sıra, en düşük maaşın artırılması için sunulan alternatif öneriler de tartışılıyor. Peki, yapılacak düzenlemeler kimleri kapsayacak ve bu düzenlemeler bütçeye nasıl yansıyacak?

Yapılacak Zam Oranları Nasıl Hesaplanıyor?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen hesaplamalara göre, emekli maaşlarına yapılacak artış, son altı aylık enflasyon oranları temel alınarak belirlenecek. Mevcut tahminlere göre, zam oranının %15,5 ile %16,5 arasında olması bekleniyor. Ancak, bu oranlar birçok emekliyi memnun etmeyebilir. Şu anda maaşı 10 bin 700 liranın altında olan emeklilerin, taban maaş uygulamasından dolayı 12 bin 500 lira almaya devam edeceği belirtiliyor.

Emeklileri tarumar edecek bilgi ifşa oldu Yeni maaşın bu olması bekleniyor1

En Düşük Emekli Maaşı için Yeni Rakamlar Masada

Hükûmet yetkilileri, en düşük emekli maaşını artırmak için farklı senaryolar üzerinde çalışıyor. Kulislerde konuşulan alternatiflerden biri, maaşların 13 bin 500 liraya çıkarılması yönünde. Ancak bu düzenlemenin bütçe üzerindeki etkileri dikkate alınarak karar verilmesi bekleniyor. Ayrıca, maaşların 14 bin 500 liraya kadar çıkarılması da gündemde. Bu düzenlemelerin, yaklaşık 3 milyon 718 bin emekliyi kapsayacağı ve sosyal eşitsizliği bir nebze azaltacağı öngörülüyor.

Taban Maaş Üzerinden Yeni Düzenleme Önerisi

Son dönemde dikkat çeken bir diğer öneri, 12 bin 500 lira olan taban maaşın zam oranlarıyla birlikte yükseltilmesi. Eğer bu düzenleme hayata geçerse, kök maaşı 7 bin 400 lira olan bir emekli bile %16,5’lik artışla 14 bin 500 liraya kadar maaş alabilecek. Bu değişiklik, özellikle düşük maaşlı emekliler için olumlu bir gelişme olabilir.

Emeklileri tarumar edecek bilgi ifşa oldu Yeni maaşın bu olması bekleniyor1

Ocak Ayında Nihai Karar Verilecek

Hükûmet, zam oranlarını belirlerken Ocak ayında açıklanacak enflasyon verilerini ve asgari ücret artış oranlarını göz önünde bulunduracak. Yetkililer, “Asgari ücrette yapılacak artış, emekli maaşlarını da doğrudan etkileyecek” açıklamasıyla dikkat çekti. Bu da emekliler için maaş artışı konusunda belirleyici bir unsur olacak.

Hükûmet yetkilileri, maaş artışlarının sadece sosyal etkilerini değil, bütçe üzerindeki yükünü de değerlendiriyor. En düşük maaşın 14 bin 500 liraya çıkarılması durumunda, artıştan etkilenecek kişi sayısı ve mali yük detaylı bir şekilde analiz ediliyor. Yetkililer, maaş düzenlemelerinin sürdürülebilir olmasının öncelikli bir hedef olduğunu vurguluyor.

Kaynaklar:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Resmî Açıklamaları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Enflasyon Verileri

Derleme: Gazeteoku.com

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