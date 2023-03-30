Emeklilere zam bombardımanı sürüyor! Bu defa bankalar peş peşe duyurdu: 20-25 bin TL'ye çıkıyor

Emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrasında bankaların promosyon zamları hız kesmeden devam ediyor. Artık Mart ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte emeklilere bankalardan da müjdeli haberler peş peşe gelmeye başladı. milyonlarca emekli banka promosyon ücretlerinin Nisan ayından itibaren zamlı olarak almaya başlayacak. Hem en düşük emekli maaşına yapılan zam hem de EYT yasasının çıkması emeklileri keyiften dört köşe yapacak. Çünkü bankalar promosyonlar rekor zam yapmaya hazırlanıyor. hazır olun 20-25 TL bin promosyon bombası geliyor.

Milyonlarca emeklinin maaşı geçtiğimiz günlerde değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükseltildiğini müjdeledi. Emekliye güzel haberler bununla da bitmedi. bankalardan da peş peşe promosyon müjdeleri gelmeye devam ediyor. Maaşını taşıyarak 3 yıl boyunca alma taahhüdü veren emeklilere bankaların ödeyeceği promosyonlar nisan ayında rekora koşacak. Çünkü özel bankalar emekliye 25 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapmaya hazırlanıyor. Peki hangi banka Emekliye ne kadar promosyon veriyor?

BANKALARIN YENİ TEKLİFLERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Emekli maaşlarına yapılan zam hemen ardından EYT yasasının çıkması ile birlikte bankalarda kolları sıvadı. peş peşe emekli promosyon ücretlerine zam açıklamaları gelmeye başladı. Özel bankalar Nisan ayından itibaren muslukları sonuna kadar açıyor. emekliler nisan ayında maaşını taşıyarak 3 yıllığına taahhüt vermeleri halinde 25.000 TL'ye Varan promosyon fırsatından faydalanma imkanını da elde edecek. bankalardan yapılan duyuruya göre 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle yeni rakamlar açıklanacak. emekliler maaşlarını taşıyarak 3 gün içinde zamlı promosyon ücretlerini cebine koyma imkanını da elde edecek.

KAMU BANKALARINDAN DA ATAK BEKLENİYOR

Özel bankalar peş peşe zam duyurusu yapılırken Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'tan da emekli promosyon ücretlerinde önemli bir atak bekleniyor. 3 devlet bankası şu anda SGK ile yapılan son anlaşmaya uyuyor ve emekliye 3.000 TL ile 5000 TL arasında değişen promosyon ücreti veriyor. maaş aralığına göre verilen promosyon rakamlarının en düşük emekli maaşında artış yapılması sonrasında yükseleceği tahmin ediliyor. Şu ana kadar kamu bankalarından bu yönde bir açıklama yapılmadı. Ancak uzmanlar nisan ayında rekabetin yeniden kızışması ile birlikte kamu bankalarının da yeni bir atak yapacağını düşünüyor. Yani nisan ayı için beklenen en düşük emekli promosyonu 20.000 TL olacak.