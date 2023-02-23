Emeklilere ‘Yok artık’ dedirtecek kampanya! 0.99 altında faizle kredi!

Türkiye’nin köklü kamu bankası Ziraat, emeklilere özel kampanya ile büyük bir adım atıyor. 0.59 faiz oranıyla verileceği söylenen kredi fırsatı son zamanların en büyük kampanyası niteliğini taşıyor. Ancak bu kredinin verileceği kişiler uzun zamandır çalışma hayatında olanlar ya da artık emekliliğe ayrılan kişilerdir. Ayrıca kampanya bireysel krediye uygundur. Bu şartları taşıyanlara 0.59 oranında faizle kredi verilmektedir. İşte Ziraat Bankası 0.59 faizli kredi fırsatının detayları...



Ziraat Bankası’nın son zamanların görülmemiş en uygun faizli kredisi özellikle kredilerini tamamen düzenli ödemiş ve ödemekte olan kişilere verilmektedir.



Ziraat Bankası düşük faizli kredi başvurusu



Ziraat Bankası düşük faizli kredi fırsatından yararlanmak için internet bankacılığı üzerinden veya mobil uygulamadan başvuru yapabilmektesiniz. Bunlara ek olarak Ziraat Bankası şubesine giderek de başvuru yapabilirsiniz. Görülmemiş faiz oranı 0.59 ile alacağınız krediyi ayrıca 36 aya varan vade seçenekleriyle de kendinize uygun şekilde ödeyebilmektesiniz.



Emeklilere 0.59 faizli kredi fırsatı



Emekli vatandaşlara çok düşük faiz oranıyla verilecek krediye dair bazı detaylar söz konusu. Ziraat Bankası üzerinden 0.59 faiz oranıyla kredi almak isteyen kişilerin öncelikle bankadan emekli maaşı alması gerekmektedir. Aylıklarını Ziraat Bankası’na taşıyan kişilere ekstra 750 TL’ye kadar ödeme verilmektedir. Maaşın taşınmasından sonra ise 10.000 TL’ye varan nakit avans imkanı ve artı para tanımlanacaktır. Ancak emeklilik kredisinden faydalanmak isteyen kişilerin 70 yaşını geçmemiş olması gerekmektedir.