Emeklilere Yılsonunda 10.000 TL’ye Kadar Ek Ödeme Müjdesi!

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Aralık ayında emeklilere tek seferlik ek ödeme yapılacağını duyurdu. Bu ödeme, 5.000 TL ile 10.000 TL arasında olacak ve emeklilerin yılsonundaki maddi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak.

Erdursun, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle emeklilerin zor durumda olduğunu belirterek, bu ek ödemenin ekonomik zorlukları hafifletmeyi amaçladığını ifade etti. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 24.73 maaş zammı ve memur emeklilerine verilen yüzde 19.31’lik artış, beklentilerin altında kalmıştı.

Ayrıca, açlık sınırının 19.000 TL'ye çıkması ve emekli maaşlarının 12.500 TL’ye çıkarılması için geri sayım sürerken, bu ek ödeme emeklilerin mali durumunu iyileştirmeyi hedefliyor.