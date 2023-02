Emeklilere şeker tadında müjde! Emekli maaşlarına ay sonuna kadar ek ödemeler yapılıyor!

Emekli vatandaşlara kamu ve özel bankalar tarafından fırsatlar sunuluyor. Özel ürünler ile emeklilerin dikkatini çekmeye çalışan bankalar yeni kampanyalar yaparak gönülleri fethetme peşinde gibi gözüküyor. Artan masraflara artık yetmeyen emekli maaşlarına yapılan ek gelirler vatandaşlar için çok önemli bir durum. Hızlı nakit ihtiyaçlarına da en iyi geri ödeme seçeneklerini sunan bankaları emekliler daha çok tercih ediyor. Peki, emeklilere Şubat ayı sonuna kadar yapılan ödeme hakkında detaylar nedir?



Emeklilere 50.000 TL ödeme



Emeklilere nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ekstra ödemeler sağlanmaktadır. Nakit kullanmak isteyenler, bütçe açıklarını anında çözme ihtiyacı olan vatandaşlar istedikleri kamu ve özel bankalardan ekstra ödeme alabilecekler. 50.000 TL’ye varan nakit ödemeler ile emekliler tüm bütçe problemlerini rahatlıkla halledebilmektedir. Hiçbir bekleme olmadan ödemelerini anında hesaplarından çekebilirler.



Emeklilere ihtiyaç kredisi başvurusu



Emekli vatandaşların gelir belgesi sayesinde rahatlıkla alabileceği 50.000 TL’ye kadar ödemeler için bankalara başvuru yapmak çok kolay. İlgili bankaya mobil uygulama ya da internet bankacılığı vasıtasıyla 7 gün 24 saat başvuru yapılabilir. İhtiyacınız olduğu her an her yerden başvurup hesabınızdan anında kullanabileceğiniz ya da ATM’den çekebileceğiniz nakit ihtiyacınız saniyesinde hesaplara geçmektedir.



36 aya kadar vade seçeneği sayesinde de ödeme planlarını kendi gelirinizle doğru orantılı olarak yapabilirsiniz. Bütçenize uygun vade sayısını belirleyerek ihtiyacınız olan ihtiyaç kredisini hemen çekebilirsiniz.