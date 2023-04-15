Emeklilere özel bayram kredisinde o bankalardan atak! 100.000 TL’ye çok düşük faizli

Emeklilik haklarını elde eden milyonlarca emekli vatandaş için Ramazan Bayramı’na 5 gün kala büyük kampanyalar geldi. Tüm ihtiyaçlarda kullanılabilecek emeklilere özel bayram kredisinde o bankalar atak yaptı ve emeklinin yanında yer aldı. Kamu bankaları olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, bayramda emeklilere özel hazırlanan düşük faizli 100 bin TL kredinin detaylarını verdi.



Kamu bankaları diğer müşterilerden farklı olarak emeklilere özel kredi kampanyaları hazırlıyor. Böylelikle emekli müşteriler ürün ve hizmete gelen zammın ortasında yetişmeye çalıştığı tüm borçları ve ihtiyaçları giderebiliyor. Peki, emekli bayrama özel ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Emekliye özel ihtiyaç kredisi vade sayısı ve diğer tüm detaylar...



EMEKLİLERE ÖZEL DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ



Kamu bankalarından emeklilere özel bayramda ihtiyaç kredisi fırsatı tam 100 bin TL’ye kadar sunuluyor. Emekliler için hazırlanan kampanya kapsamında 24 aya varan vade seçeneği ile verilen krediler uygun koşullarda ödeme tablolarıyla hazırlanabiliyor. 1,69 gibi çok uygun faizlerle emeklilerin yararlanabileceği ihtiyaç kredisinin başvurusu ise oldukça kolay şekilde yapılabilmektedir. Vade sayısını emeklilerin belirleyeceği şekilde faiz oranlarında değişiklikler olabilmektedir. İhtiyaç duyulan tutar Vakıfbank, Ziraat Bankası ya da Halkbank resmi internet adresindeki kredi hesaplama kısmından denetlenerek örnek ödeme tabloları incelenebilmektedir.



HALKBANK, ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURU



Emekli kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar Halkbank, Ziraat Bankası veya Vakıfbank üzerinden kendilerine özel faiz imkanları ile kredi başvurularını kolaylıkla yapabilmektedir. Müşterisi olunan ya da tercih edilen kamu bankasının en yakın şubesine gitmenin bir seçenek olmasına ek olarak 7 gün 24 saat internet bankacılığı veyahut mobil uygulama üzerinden de kredi başvuruları kabul edilmektedir. Ayrıca gece geç saatlerde dahi kredinizin onaylanması halinde ödeme anında hesabınıza geçmektedir.