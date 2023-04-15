GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Emeklilere özel bayram kredisinde o bankalardan atak! 100.000 TL’ye çok düşük faizli

Emeklilere özel bayram kredisinde o bankalardan atak! Çok düşük faizlerle emekliye tüm ihtiyaçlarında kullanabileceği 100 bin TL’ye kadar kredi fırsatı. İşte emeklilere özel kredi fırsatının ayrıntıları haberimizde...

Emeklilere özel bayram kredisinde o bankalardan atak! 100.000 TL’ye çok düşük faizli

Emeklilik haklarını elde eden milyonlarca emekli vatandaş için Ramazan Bayramı’na 5 gün kala büyük kampanyalar geldi. Tüm ihtiyaçlarda kullanılabilecek emeklilere özel bayram kredisinde o bankalar atak yaptı ve emeklinin yanında yer aldı. Kamu bankaları olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, bayramda emeklilere özel hazırlanan düşük faizli 100 bin TL kredinin detaylarını verdi. 


Kamu bankaları diğer müşterilerden farklı olarak emeklilere özel kredi kampanyaları hazırlıyor. Böylelikle emekli müşteriler ürün ve hizmete gelen zammın ortasında yetişmeye çalıştığı tüm borçları ve ihtiyaçları giderebiliyor. Peki, emekli bayrama özel ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Emekliye özel ihtiyaç kredisi vade sayısı ve diğer tüm detaylar...

 
EMEKLİLERE ÖZEL DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ 


Kamu bankalarından emeklilere özel bayramda ihtiyaç kredisi fırsatı tam 100 bin TL’ye kadar sunuluyor. Emekliler için hazırlanan kampanya kapsamında 24 aya varan vade seçeneği ile verilen krediler uygun koşullarda ödeme tablolarıyla hazırlanabiliyor. 1,69 gibi çok uygun faizlerle emeklilerin yararlanabileceği ihtiyaç kredisinin başvurusu ise oldukça kolay şekilde yapılabilmektedir. Vade sayısını emeklilerin belirleyeceği şekilde faiz oranlarında değişiklikler olabilmektedir. İhtiyaç duyulan tutar Vakıfbank, Ziraat Bankası ya da Halkbank resmi internet adresindeki kredi hesaplama kısmından denetlenerek örnek ödeme tabloları incelenebilmektedir. 


HALKBANK, ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURU 


Emekli kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar Halkbank, Ziraat Bankası veya Vakıfbank üzerinden kendilerine özel faiz imkanları ile kredi başvurularını kolaylıkla yapabilmektedir. Müşterisi olunan ya da tercih edilen kamu bankasının en yakın şubesine gitmenin bir seçenek olmasına ek olarak 7 gün 24 saat internet bankacılığı veyahut mobil uygulama üzerinden de kredi başvuruları kabul edilmektedir. Ayrıca gece geç saatlerde dahi kredinizin onaylanması halinde ödeme anında hesabınıza geçmektedir.  

ÇOK OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanı talimat verdi! Ziraat Vakıf Halkbank 10.000 TL bayram yardımı verecek Cumhurbaşkanı talimat verdi! Ziraat Vakıf Halkbank 10.000 TL bayram yardımı verecek
Bayram öncesi ihtiyaç sahiplerine PTT'den 2.750 destek ödemesi Bayram öncesi ihtiyaç sahiplerine PTT'den 2.750 destek ödemesi
Asgari ücretliye 3000 TL bayram ikramiyesi duyurusu yapıldı! Müjde gibi müjde geldi Asgari ücretliye 3000 TL bayram ikramiyesi duyurusu yapıldı! Müjde gibi müjde geldi
Bayram öncesi emekliye bir ek ödeme daha! Cumhurbaşkanı onayladı, 2000 TL verilecek Bayram öncesi emekliye bir ek ödeme daha! Cumhurbaşkanı onayladı, 2000 TL verilecek
7500 TL ve üstü maaş alan emekliye destek ödemesi: 10 bin TL nakit anında hesaplarda 7500 TL ve üstü maaş alan emekliye destek ödemesi: 10 bin TL nakit anında hesaplarda
Her ay devletten 2.400 TL destek ödemesi! Bu şartları taşıyanlar alacak Her ay devletten 2.400 TL destek ödemesi! Bu şartları taşıyanlar alacak
SON HABERLER
Her ay devletten 2.400 TL destek ödemesi! Bu şartları taşıyanlar alacak Her ay devletten 2.400 TL destek ödemesi! Bu şartları taşıyanlar alacak
Kiralara zam furyası başlıyor! Vatandaş isyan edecek Kiralara zam furyası başlıyor! Vatandaş isyan edecek
Emeklilere özel bayram kredisinde o bankalardan atak! 100.000 TL’ye çok düşük faizli Emeklilere özel bayram kredisinde o bankalardan atak! 100.000 TL’ye çok düşük faizli
Asgari ücretliye 3000 TL bayram ikramiyesi duyurusu yapıldı! Müjde gibi müjde geldi Asgari ücretliye 3000 TL bayram ikramiyesi duyurusu yapıldı! Müjde gibi müjde geldi
Asgari ücrete ara zammın eli kulağında! Seçim öncesi yüzde 40 asgari ücret zammı görüşülüyor Asgari ücrete ara zammın eli kulağında! Seçim öncesi yüzde 40 asgari ücret zammı görüşülüyor
Cumhurbaşkanı talimat verdi! Ziraat Vakıf Halkbank 10.000 TL bayram yardımı verecek Cumhurbaşkanı talimat verdi! Ziraat Vakıf Halkbank 10.000 TL bayram yardımı verecek
17, 21, 25! O burçlar bu tarihlerde parayı vuracak! Piyango biletlerini alın 17, 21, 25! O burçlar bu tarihlerde parayı vuracak! Piyango biletlerini alın
Bayram öncesi ihtiyaç sahiplerine PTT'den 2.750 destek ödemesi Bayram öncesi ihtiyaç sahiplerine PTT'den 2.750 destek ödemesi