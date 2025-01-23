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Emeklilere Ocak sonu sürprizi 24.000 TL! Vakıfbank duyurdu

Türkiye’de emekliler, yaşam maliyetlerinin artmasıyla birlikte ek gelir arayışına giriyor.

Emeklilere Ocak sonu sürprizi 24.000 TL! Vakıfbank duyurdu

Bu noktada bankaların sunduğu emekli maaş promosyonları, nakit desteği sağlamak açısından büyük ilgi görüyor. Rekabetin arttığı bu alanda, VakıfBank 24.000 TL'ye varan ödeme fırsatı ile dikkat çekiyor.

Peki, VakıfBank’ın emeklilere sunduğu promosyon detayları neler? Kimler bu kampanyadan yararlanabilecek? İşte tüm merak edilenler…

Emeklilere Ocak sonu sürprizi 24.000 TL! Vakıfbank duyurdu3

VakıfBank’tan Emeklilere Özel 24.000 TL Promosyon Fırsatı!

1 Temmuz - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanyaya göre, SGK emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya ilk maaşını VakıfBank üzerinden almaya başlayan emekliler, 24.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatından faydalanabilecek.

Bu kampanyaya halihazırda VakıfBank’tan maaş alan emekliler dahil edilmeyecek. Ancak yeni maaş müşterileri için oldukça cazip avantajlar sunuluyor.

VakıfBank Emekli Maaş Promosyonu Nasıl Hesaplanıyor?

VakıfBank’ın sunduğu toplam 24.000 TL’lik ödeme iki farklı bileşenden oluşuyor:

12.000 TL Nakit Promosyon:

Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyanlara 12.000 TL doğrudan nakit ödeme yapılıyor.

12.000 TL Ekstra Nakit Kazanç:

VakıfBank Emekli Troy Bankomat Kartı ve VakıfBank Emekli Troy Kredi Kartı sahibi olan emekliler, 12 ay boyunca yaptıkları alışverişlerden ek nakit kazanabilecekler.

Her ay maksimum 1.000 TL, yıllık ise toplamda 12.000 TL’ye kadar nakit ödeme alma şansı sunuluyor. Alışverişlerin kart bazında (banka kartı ve kredi kartı ayrı ayrı) 500 TL ve üzerinde olması gerekiyor.

500 TL ve üstü harcamalarda en fazla 500 TL geri ödeme yapılırken, iki kart birlikte kullanıldığında aylık 1.000 TL'ye kadar ödeme alınabiliyor.

500 TL’nin altında yapılan harcamalarda ise harcama tutarı kadar ödeme yansıtılıyor. Ancak eksik kalan miktar sonraki aylara devredilmiyor.

Kimler Kampanyadan Yararlanabilir?

SGK emeklisi olup, maaşını VakıfBank’a taşıyanlar

Yeni emekli olup, ilk maaşını VakıfBank’tan alanlar

VakıfBank Emekli Troy Bankomat Kartı ve Kredi Kartı sahipleri

Kampanyaya Kimler Dahil Edilmiyor?

Halihazırda VakıfBank’tan maaş alan emekliler

Kampanya tarihleri dışında maaş taşıyanlar

VakıfBank Emekli Maaş Promosyonu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emekli maaş promosyonundan yararlanmak isteyenler, aşağıdaki yöntemlerden biriyle başvuru yapabilirler:

✅ VakıfBank Şubeleri – En yakın şubeye giderek maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

✅ İnternet Bankacılığı & Mobil Uygulama – Online olarak başvuru yaparak işlemleri kolayca tamamlayabilirsiniz.

✅ Müşteri Hizmetleri – VakıfBank çağrı merkezini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

VakıfBank Emekli Maaş Promosyonu Avantajları

💰 12.000 TL doğrudan nakit ödeme
🛒 12.000 TL’ye varan ek nakit kazanç
💳 Troy logolu banka kartı ve kredi kartı avantajları
📅 Esnek ödeme seçenekleri ve uzun vadeli promosyon desteği

Kaynak: https://www.vakifkart.com.tr/kampanyalar/maasini-vakifbanka-tasiyan-sgk-emeklilerine-ozel-24000-tlye-varan-odeme-36846

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