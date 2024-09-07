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Emeklilere Müjde: Ek Zam Geldi! Cumhurbaşkanı Onayı İle Eylül Maaşlarında 4000 TL Ek Zam Yatacak

Emeklilere Müjde: Ek Zam Geldi! Cumhurbaşkanı Onayı İle Eylül Maaşlarında 4000 TL Ek Zam Yatacak

Emeklilere Müjde: Ek Zam Geldi! Cumhurbaşkanı Onayı İle Eylül Maaşlarında 4000 TL Ek Zam Yatacak

Emekli vatandaşlar için sevindirici bir haber geldi! Temmuz ayında yapılan ara zam, emeklilerin geçim sıkıntısını yeterince gidermemişti. Ancak, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı son açıklamaya göre, emekli maaşlarına ek bir zam yapılacak. Bu ek zam, SSK, diğer emekliler ve EYT'den emekli olanları kapsayacak.

Son dönemde maaşlarda yapılan yüzde 25’lik artış, birçok emekli için yaşam standartlarını yükseltmeye yetmemişti. Giderek artan yaşam maliyetleri karşısında emekliler, yeni bir düzenleme bekliyordu. Bugün açıklanan ek zam müjdesi, bu beklentilere cevap verdi. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan bu düzenlemeyle emekli maaşlarına 4000 TL'ye kadar ek bir artış yapılacak.

Ek zam, 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak ve Kasım maaşlarında emeklilerin hesaplarına yansıtılacak. TBMM’nin Ekim ayında bu kararı onaylamasıyla birlikte, emeklilerin maddi yükü hafifleyecek ve yaşam standartları iyileşecek. Bu düzenleme, emeklilerin uzun süredir beklediği rahatlamayı sağlayacak.

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