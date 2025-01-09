Emeklilere müjde: Ek ödeme geldi! Hesaplar 12000 TL'ye kadar dolacak!

Cumhurbaşkanı'nın onayıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, emeklilere 12.000 TL'ye kadar ek ödeme yapılacak. Bu destekten yararlanmak isteyen emekliler, 17-22 Ocak 2025 tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Yaklaşık 16 milyon emeklinin faydalanacağı bu destek, emeklilerin ekonomik rahatlama yaşamasını sağlayacak.

Başvurular ve Hızlı Sonuçlar

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden maaş alan emekliler, başvurularını banka şubeleri, mobil uygulamalar veya internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Başvuruların sonuçları yalnızca 3-5 dakika içinde açıklanacak ve onaylanan ödemeler kısa sürede hesaplara aktarılacak. Ayrıca, ödeme onayı alan emekliler için 3 ay ödeme erteleme imkanı da sunuluyor. Bu esneklik, özellikle kış döneminde masrafları artan emekliler için önemli bir destek olacak.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular için bazı kriterler bulunuyor. Bankaların duyurduğu bilgilere göre:

Başvuruda bulunacak kişinin emekli maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank'tan alıyor olması gerekiyor.

Ek ödeme miktarı, emeklinin maaş tutarına ve başvuru tarihine göre değişiklik gösterebilecek.

Başvuru Sürecini Kaçırmayın!

Ek ödemeler için son başvuru tarihi 22 Ocak 2025. Başvuru yapmayı planlayan emekliler, bu tarih aralığını kaçırmamalı ve işlemlerini zamanında tamamlamalı. Bu süreç, yalnızca ekonomik destek sağlamakla kalmayıp emeklilerin yaşam standartlarını da yükseltme potansiyeline sahip.

Kaynak: Gazeteoku.com