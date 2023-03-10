Emeklilere Mart ayının en büyük kampanyası o bankadan geldi! EYT’lilere de promosyon kampanyası bomba gibi geldi!

Mart ayında bankaların promosyon güncellemeleri hala devam ediyor. EYT’liler için de emekli promosyonu çalışmalarını sürdüren bankalardan birbiri ardına kampanyalar geliyor. İş Bankası da emekli promosyon kampanyası ile yürekleri çaldı. EYT’liler SGK binaları önünde kuyruk oluşturarak ya da e-devlet üzerinden emeklilik başvurularını yaparken, diğer yandan da hangi bankadan emekli promosyonlarını alacaklarını düşünüyorlar. Peki, İş Bankası promosyon miktarı ne kadar? İş Bankası EYT promosyonu detayları neler? İşte İş Bankası emekli promosyon detayları...



İş Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor?



İş Bankası emeklilere öncelikle maaşlarına göre karşılıksız promosyonlarını verecek. Buna göre İş Bankası promosyon miktarları şu biçimde:



3 bin 500 TL altında aylık alan emekliler için maaşlarına ek 4 bin 500 TL promosyon verilecek.

3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL aralığında aylığı olan vatandaşlar için maaşlarına ek olarak 5 bin 250 TL promosyon ödemesi yapılacak.

7 bin 500 ile 10 bin TL aralığında emekli aylığını alan kişiler için maaşına ek 6 bin 750 TL ödeme yapılacak.

10 bin TL’den fazla alan kişiler için ise İş Bankası emekli promosyonu olarak 7 bin 500 TL ödeme yapacak.



Diğer bankalarda olduğu gibi İş Bankası’nda da emekli promosyon miktarını almak için öncelikle 3 yıl taahhüt ile anlaşma yapılması gerekmektedir. Emekli maaşınızı 3 sene boyunca İş Bankası’ndan almaya söz verdiğiniz takdirde promosyonunu alabilmektesiniz.



İş Bankası EYT promosyon ödemesi detayları



EYT yasası çerçevesinde emeklilik hakkı olan vatandaşlar SGK’ya bildirilen prime esas kazançlarının belirlenmesinin ardından TÜFE artışı ile yıllık büyümenin yüzde 30’unun da esas alınması ile maaşları belirlenecek.



EYT ile emekli olan kişiler için maaşın hesaplanmasının ardından yüzde 1,68 oranında zam da eklenecek. Bu şekliyle bağlanacak olan EYT maaşının ardından dilekçesini vermiş olan emekliler bankalara EYT promosyonu için başvuru yapabilecekler.



İş Bankası EYT promosyonu için güncel rakamlardan kendi maaşlarına göre faydalanarak kampanyalardan da yararlanabilecekler.