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Emeklilere en az 11.500 TL ödeme! Yeni zamla birlikte 12.940 TL’ye varacak

Emeklilere en az 11.500 TL ödeme! Yeni zamla beraberse 12.940 TL’ye varacak olan maaşlar yatacak. İşte zamlı maaşlar ve emekliye 11.500 TL ödemenin tüm detayları haberimizde...

Emeklilere en az 11.500 TL ödeme! Yeni zamla birlikte 12.940 TL’ye varacak

2023’ün ilk ayında yapılan yüzde 30 zamdan sonra emekliler için yeni rakamlar merak konusu. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında en az emeklinin Nisan ayıyla birlikte 7 bin 500 TL alacağını söylemişti. Mart ayı enflasyon oranlarının da açıklanmasıyla birlikte hem en az emekli maaşından fazla alan vatandaşlar hem de birçok emekli “Temmuz emekli maaşı ne kadar?” sorusunu araştırır oldu. Peki, en az emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşları ne kadar olacak? SSK emekli zammı, Bağ-Kur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar... 


Milyonlarca emekli vatandaş SSK ve Bağ-Kur başta olmak üzere maaş zammını araştırıyor. 3 aylık enflasyonun durumu belli olmuşken, geriye kalan 3 ay merak ediliyor. Şimdiye kadar gelen yüzde 12,52’lik enflasyon oranı ise daha şimdiden büyük bir zammın habercisi gibi gözüküyor. Nisan 2023 emekli ödemelerinde maaş en az 7.500 TL yatacakken, üstüne Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 bin TL ve bir de Kurban Bayramı ikramiyesi 2 bin TL yatacak.  


2023’ün ilk yarısında gelecek olan ara zam ise Bağ-Kur ve SSK emeklileri için sabırsızca bekleniyor. Şu anlık 3 ay için enflasyon oranına göre zam yüzde 12,52 gözüküyor. Buna göre Temmuz emekli maaş zammı ne kadar olacak? 


KÖK MAAŞ YÜKSELECEK 


En az emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasından sonra Temmuz’da gelen zam aynı zaman da kök maaşa etki edecek. 7 bin 500 TL’yi aşan ödemeler için kök maaşa Temmuz zammı gelecek. 7 bin 500 TL’yi geçmeyen maaşlar için ise Hazine tarafından tamamlanma ödemeleri devam edecek.  


EYT’LİLERE DE ZAM YANSIYACAK 


Temmuz ayında gelecek olan ödemeler EYT’li vatandaşlar dahil olmak üzere tüm emekliler için geçerli olacak. EYT kök maaşları da aynı oranlarda düzenlenecek. Peki, Temmuz’da emekli taban maaşları nasıl olacak? 


TEMMUZ EMEKLİ TABAN AYLIĞI NE KADAR? 


Temmuz ayına ilk 3 ayın verileri ile bakacak olursak ödemeler şu şekilde olacak: 
Bağ-Kur esnaf maaşı 5.456,67 TL kök aylığın üstüne eklenen ödeme ile 7 bin 500 TL olacak. Bu oran 3 ayın enflasyonuna göre ise kök maaşın 6.139,85 TL’ye artmasına neden olurken, ek ödemenin 1.360,15 olmasına ve toplam maaşında 7 bin 500 TL yatmasına olanak sağlıyor.  


2000 öncesi SSK’lı olan emekli için ise şu an 6.093,18 olan kök maaş Temmuz zammında 3 aya göre 6.856,05 TL olup ek ödemeler ile tamamlanarak yine 7 bin 500 TL olarak yatırılmaya devam edecek. 


2000 sonrası SKK’lı içinse şu an 3.777,44 olan kök maaş ek ödeme ile tamamlanıp 7 bin 500 TL yatıyor. Temmuz ayında zamla beraber yüzde 12,52 enflasyona göre 4.250,38 TL oluyor. Böylelikle yine 7 bin 500 TL yatmaya devam ediyor.  


Bağ-Kur tarım ödemeleri için şu an 4.336,14 olan kök maaş 3 aylık enflasyon eklendiği zaman 4.879,02 TL oluyor ve geri kalan kısım yine Hazine tarafından tamamlanarak 7 bin 500 TL yatıyor. 


TEMMUZ ZAMMI MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK? 


3 ayın enflasyon oranları dikkate alındığı zaman şu an 7 bin 500 TL emekli maaşı alan SKK ve Bağ-Kur’lu 8.439 TL almaya başlayacak.  


Mevcut Nisan 2023 emekli maaşı 8 bin 500 TL olanlar Temmuz zammı ile beraber 9.564,20 TL almaya başlayacak. 9 bin TL emekli maaşları ise 3 aylık 12,52 enflasyon oranına göre 10.126,80 TL almaya başlayacak.   


Nisan 2023 emekli maaşı 10.300 TL yatan emekli vatandaş Temmuz’da bu duruma göre 11.589,56 TL alırken 11.500 TL emekli aylığı olanlar ise 12.939,80 TL alacak. 

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