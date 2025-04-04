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Emeklilere Cuma müjdesi; Ayda 2 kere BEDAVA oldu

Emekliler için bankaların sunduğu promosyon ve ek avantajlar Nisan 2025 itibarıyla hız kesmeden devam ediyor. İş Bankası, milyonlarca emekliye yönelik yüksek promosyon ödemesi ve ek fırsatlar sunan yeni kampanyasını resmen duyurdu.

Emeklilere Cuma müjdesi; Ayda 2 kere BEDAVA oldu

Peki, bu kampanyadan kimler yararlanabilir ve nasıl başvurulur? İşte detaylar…

İş Bankası Emekli Promosyon Kampanyası Nisan 2025

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan müşteriler, 5.000 TL’den 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi alabilecek. Bunun yanı sıra, ücretsiz bankacılık işlemleri, düşük faizli ihtiyaç kredisi ve yüksek mevduat faizi gibi birçok avantaj da emeklileri bekliyor.

📅 Kampanya Geçerlilik Süresi: Nisan 2025 sonuna kadar devam edecek.



✔ Maaşını İş Bankası’na taşıyan emekliler, yukarıdaki tabloya göre peşin promosyon ödemesi alabilecekler.

✔ Promosyon ödemesi 3 yıl boyunca İş Bankası’nda kalma taahhüdü karşılığında verilmektedir.

✔ Daha önce başka bir bankadan promosyon alan emekliler, süresi dolmadan İş Bankası’na geçiş yaparak kalan promosyon tutarını iade edip yeni promosyonlarını alabilirler.

İş Bankası Emekliye Ayda İki Defa Bedava Yapıyor 

İş Bankası, yalnızca promosyon ödemesi yapmakla kalmıyor, aynı zamanda birçok ek hizmeti de ücretsiz sunarak emeklilere büyük kolaylık sağlıyor.

1. Ücretsiz Banka ATM İşlemleri

🔹 Emekliler, her ay 2 defa diğer banka ATM’lerinden ücretsiz para çekebilecek.
🔹 Maaş çekme işlemlerinde ATM ATM gezmeye son!

2. Düşük Faizli Özel Emekli Kredisi

💰 İş Bankası, emeklilere özel düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

💰 Faiz oranları ve ödeme seçenekleri, emekli maaşına göre özel olarak belirleniyor.

3. Yüksek Mevduat Faizi

📈 Emekli müşterilere özel daha yüksek mevduat faiz oranları sunuluyor.
📈 Maaşını İş Bankası’ndan alanlar, birikimlerini değerlendirerek daha fazla kazanç elde edebilir.

Kaynak ve Detaylı Bilgi: https://www.isbank.com.tr/sgk-emeklilerine-ayricaliklar

Derleme: gazeteoku.com

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