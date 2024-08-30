Emeklilere Çifte Maaş Haberi. Sıcak Gelişme: Yalnızca Bu Şartlara Uyanlar Yararlanacak

Meclisin Ekim ayında yeniden çalışmaya başlaması ile birlikte gündeme gelecek ilk konulardan biri yeni emeklilik sistemi olacak. Yeni düzenleme ile birlikte yaş ve prim günü tamamen değişecek. Ayrıca emeklilere tamamlayıcı emeklilik sistemi ile birlikte çifte emekli maaşı müjdesi de geliyor. İşte yeni emeklilik sistemine dair merak edilenler…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerin hemen ardından yaptığı açıklamada emeklilik sistemi ile ilgili yeni çalışmalar olacağını duyurmuştu. Sosyal Güvenlik sisteminde büyük bir reform olarak konuşulan yeni emeklilik düzenlemesinin detayları da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Merakla beklenen düzenleme Ekim ayında mecliste görüşülecek. Yeni düzenlemenin içinde tamamlayıcı emeklilik sistemi de yer alıyor. Bu sistem sayesinde artık çift emekli maaşı dönemi başlayacak.

EMEKLİNİN GELİR KAYBI TELAFİ EDİLECEK

Yeni emeklilik sistemi ile birlikte özellikle son yıllarda düşen aylık bağlama oranının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca tamamlayıcı emeklilik sistemi, emeklilik döneminde ortaya çıkan gelir kaybını da telafi edecek. Tamamlayıcı emeklilik sistemi, bireysel emeklilik sisteminin bir benzeri olarak biliniyor. Bu sisteme dahil olan çalışanlar emeklilik dönemlerinde 2 maaş birden alabilecek.

MAAŞ YA DA TOPLU PARA TERCİHİ YAPILABİLECEK

Tamamlayıcı emeklilik sistemi, ekonomi yönetimi tarafından hazırlanan Orta vadeli program kapsamında da ilk kez konuşulmaya başlanmıştı. Tamamlayıcı emeklilik sisteminin bu yıl itibariyle hayata geçirileceği tahmin ediliyor. Şu anda mevcutta otomatik KATILIMLI bireysel emeklilik sistemi zaten var. Ancak bu sistemde emekli olmak için 10 yıl boyunca kalmak ve 55 yaşına ulaşmak gerekiyor. Bireysel emeklilik sisteminde kişiler şartları taşımaları durumunda Toplu para olarak ya da aylık ödeme şeklinde birikimlerini alabiliyor.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi modelinin hayata geçmesiyle birlikte BES sistemi daha da gelişecek. Vatandaşlar Böylelikle devlet katkısı ve işverenin de katkı sağlamasıyla birlikte daha yüksek birikim yapma şansına sahip olacak.

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti tarafından hazırlanan emeklilik düzenlemesi Ekim ayında meclisin açılması ile birlikte masaya yatırılacak. Yapılacak görüşmeler sonucunda TBMM’den onay çıkması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sunulacak olan düzenleme onaylanırsa resmi gazetede yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.