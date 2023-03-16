Emeklilere cezbedici kampanya! 22 Nisan’a kadar başvuran karşılıksız 10.000 TL’yi alacak!

Emekliler için hala devam eden promosyon furyası hiç hız kesmiyor. Sonlara yaklaştıkça hız kazanıyor diyebiliriz. Bankalar hala emekli promosyonunu almayan vatandaşlar için durmak bilmeden promosyon güncellemelerine imza atıyor. EYT’li olarak emeklilik hakkını elde edenlerin de promosyon ödemelerinden faydalanacağı göz önüne alındığı zaman bankalar müşteri olarak tercih edilmeye can atıyor. Peki, hangi banka toplamda 10.000 TL emekli promosyonu verecek? İşte detaylar...



Emekli maaşını taşıyan ve 3 yıl taşıdığı bankada kalma sözünü veren müşterilere bankalar tarafından promosyon ödemesi gerçekleştirilecek. Çeşitli ödüller ve promosyonlar ile bankalar birçok kampanyaya imza atmış durumda. Albaraka emekli promosyon kampanyası detayları nedir? Albaraka emekli promosyonu ne kadar?



Albaraka Türk emekli promosyon kampanyası detayları



Albaraka Türk maaşını taşıyan emeklilere 20 Ocak’ta başlattığı ve 21 Nisan’a kadar uzattığı emekli promosyonu kampanyasını sürdürüyor. Emekliler yalnızca promosyon almayacak, aynı zamanda yanında bazı ödüller söz konusu. Ödüllerden bahsedecek olursak, 3000 TL’ye kadar verilecek. Bunun yanı sıra hesaplarından 2 adet otomatik ödeme talimatı veren müşteriler için promosyon dışında 500 TL artı ödül olacak. Üstüne üstlük banka müşterisi olarak emekliler bankaya her müşteri yönlendirmesinde yeni emekli maaş müşterisi olarak da 500 TL kazanacak.



Albaraka Türk Bankası, emeklilere özel promosyon kampanyasıyla toplamda 3000 TL ödül sunacak. Promosyona geçmeden ekstra diğer avantajlarını da belirtelim. Müşteri olmayı tercih eden vatandaşlar, bankaların ATM’lerinden 5.000 TL’ye kadar ücretsiz olarak nakit alabilecekler. Diğer yandan havale ve EFT ücreti ödemeleri gerekmeyecek. Bunların yanı sıra emekliler kredi kartı aidatı da ödemek zorunda kalmayacak.



Albaraka emekli promosyonu ne kadar?



Albaraka emekli promosyonunda maaşa göre karşılıksız ödemeleri yapmaktadır. Buna göre 6.500 TL’ye varan promosyon tutarı emeklilere ödenecektir. Peki, Albaraka’ya nasıl maaş taşınıyor?



Bankalara emekli maaşı nasıl taşınır?



Bankalara emekli maaşını taşımak isteyen vatandaşlar SGK Müdürlüklerine bizzat giderek ya da e-devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. En yakın banka şubesine giderek veya SGK İl Müdürlüğü’ne dilekçe vererek yapılabilmektedir. Eğer e-devlet şifreniz yoksa ya da bilmiyorsanız PTT’den alarak www.turkiye.gov.tr web sitesinden banka değişikliğinizi gerçekleştirebilirsiniz.