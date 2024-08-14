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Emeklilere Büyük Fırsat! Bu Yöntemle 3 Ayrı Emekli Maaşı Alabilirsiniz!

Emeklilere Büyük Müjde: Aynı Anda 3 Emekli Maaşı Almanın Yolu Açıklandı! Emekliler, Temmuz ayında aldıkları zam oranlarıyla bir kez daha hayal kırıklığı yaşadılar. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri %24,73 oranında, memurlar ve memur emeklileri ise %19,31 oranında zam alarak en düşük emekli maaşını 12.500 TL'ye çıkardı. Ancak, verilen zam oranları emeklilerin beklentilerini karşılamaktan uzak kaldı ve birçok emekli, ek gelir arayışına girdi.

Emeklilere Büyük Fırsat! Bu Yöntemle 3 Ayrı Emekli Maaşı Alabilirsiniz!

Emeklilere Büyük Fırsat! Bu Yöntemle 3 Ayrı Emekli Maaşı Alabilirsiniz-  Bu süreçte, SGK uzmanı Ekrem Sarısu, bir okurundan gelen soruya yanıt vererek aynı anda 3 emekli maaşı almanın mümkün olduğunu açıkladı. Okurun sorusu, “Merhum eşimden Bağ-Kur’dan dul aylığı, merhum babamdan da Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alıyorum. Eksik SSK primlerimi tamamlayarak emekli olduğumda üç maaşı birden alabilir miyim?” şeklindeydi.

Ekrem Sarısu, bu durumu şu şekilde açıkladı

Eğer babanız Emekli Sandığı mensubu ise şanslısınız. Çünkü SSK veya Bağ-Kur emeklisi olan bir kadın, babasından Emekli Sandığı'na bağlı olarak yetim aylığı alabilir. Şartları sağladığınızda, hem eşinizden dul aylığı, hem babanızdan yetim aylığı, hem de kendi SSK emekli maaşınızı alabilirsiniz. Böylece, aynı anda 3 emekli maaşı alabilirsiniz.

Emeklilere Büyük Fırsat! Bu Yöntemle 3 Ayrı Emekli Maaşı Alabilirsiniz!

Bu imkandan faydalanabilmek için, babanızın Emekli Sandığı'na bağlı olması ve sizin SSK’dan emekli olmanız gerekiyor. Bu şartları taşıyan kişiler, aynı anda 3 farklı emekli maaşı alma hakkına sahip olabiliyor.

Emekli maaşıyla geçinmekte zorlananlar için büyük bir fırsat sunan bu bilgi, emeklilik planlarını yeniden gözden geçirmek isteyenler için kritik bir önem taşıyor. Eğer siz de bu şartları taşıyorsanız, aynı anda 3 emekli maaşı alarak ekonomik durumunuzu güçlendirebilirsiniz.

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