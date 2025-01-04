Emeklilere bedava oldu; e-Devlet'ten bakılıyor

SSK ve Bağkur farkı gözetilmeksizin tüm emekliler, SGK ile anlaşmalı sağlık kurumlarında diş protezi ve implant tedavilerinden ücretsiz yararlanabilecekler. Bu düzenleme, emeklilerin sağlık harcamalarını hafifletmeyi ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Diş Protezi Tedavisi Artık Ücretsiz

SGK, emeklilerin diş sağlığına yönelik önemli bir adım attı. Emekliler, artık devlet hastanelerinde protez tedavisi alabilecek ve bu tedavi masrafları SGK tarafından karşılanacak. Üstelik emekliler, her 5 yılda bir diş protezi tedavisinden ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

İmplant Tedavisi İçin Şartlar

SGK, implant tedavisini belirli sağlık koşullarına sahip emeklilere ücretsiz sunacak. İmplant tedavisinden yararlanabilmek için aşağıdaki şartları taşıyan emekliler, bu hizmetten faydalanabilecek:

Kemik Kaybı: Kist veya tümör gibi nedenlerle kemik kaybı yaşayan emekliler implant tedavisinden ücretsiz yararlanabilecek.

Tek Taraflı Dişsizlik: Üst veya alt çenede tüm dişlerin eksik olduğu durumlarda implant tedavisi SGK tarafından karşılanacak.

Doğuştan Diş Eksikliği: Doğumdan itibaren diş eksikliği olan bireyler de implant tedavisi için başvurabilecekler.

Yüz Yarıkları: Dudak ve damak yarığı gibi durumlarda her çeneye en fazla dört implant ücretsiz yapılacak.

Diğer Ciddi Durumlar: Diş ve kemik dokusunda ciddi hasar oluşan emekliler de implant tedavisinden ücretsiz yararlanabilecek.

E-Devlet Üzerinden Kolay Erişim

Emekliler, e-Devlet üzerinden diş protezi hakkını kolayca sorgulayabilecekler. Ayrıca SGK'ya bağlı sağlık kuruluşlarında bu hizmetten yararlanmak için gerekli işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

Kaynak ve Detaylı Bilgi: https://www.turkiye.gov.tr/sgk-dis-protezi-hakki-sorgulama

Derleme: gazeteoku.com