GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Emeklilere bayram gelmeden 23.500 TL ek ödeme!

Emekli vatandaşlara bayram öncesinde 23.500 TL ek ödeme yatıyor! İşte emeklilere yapılacak 23.500 TL ek ödemenin detayları...

Emeklilere bayram gelmeden 23.500 TL ek ödeme!

EYT’li olsun, eski emekli olsun, bütün emekliler için 2023 yılının en iyi ayı Nisan oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği minimum emekli maaşının 7 bin 500 TL yatacağı Nisan ayında ayrıca zamlanan Ramazan Bayramı ikramiyesi de 2 bin TL olarak maaşlarla birlikte bayramdan önce hesaplara geçiyor. Ancak bunlarla kalmıyor. 


EYT’liler için bunlara ek olarak neredeyse maaşın yarısı kadar daha bir maaş farkı ödemesi de yatıyor. Bankalar ise emeklilerin kendi müşterisi olması için adeta bir yarış içinde. Bu yarışın kazanını olmak için de son dakika promosyon güncellemelerini resmi internet adresinden yayınlıyorlar. Peki, bunların yanı sıra bayramdan önce yapılacak 23.500 TL emekli ek ödemesi detayları neler?  


AKBANK’TAN EMEKLİLERE 23.500 TL EK ÖDEME 


Akbank, emekli müşterilere özel hazırladığı kampanya ile milyonlarca vatandaşın dikkatini çekti. Akbanklı olmayan binlerce kişi başvuruları doldurmaya başladı. Akbank emeklilere özel toplamda 23.500 TL’ye kadar ödeme yapacak. Ödeme detaylarını ise Akbank resmi web sitesi üzerinden duyurdu. İşte o detaylar... 


AKBANK EMEKLİ NAKİT ÖDEME  


Akbank emekli maaşını taşıyan müşterileri için 8.500 TL nakit ödeme yapacak. Nakit ödemenin bir kısmı hesaplara 1.500 TL chip-para olarak geçerken, toplamda 7 bin TL’ye varan emekli promosyon ödemesi de hesaplara yatacak.  


Emeklilerin alacağı minimum ödeme tutarı maaşa göre belirlenirken, zamlı maaş ise 7 bin 500 TL oldu. Bu sebeple emeklilerin Akbank promosyon miktarı olarak bakacağı aralık da 7 bin 500 TL ile 9 bin 999 TL oldu. En az emekli maaşı alan vatandaşların bu aralıkta Akbank emekli promosyon tutarı ise 6.250 TL. 10 bin ve daha fazlasını alan emeklilere ise nakit 7 bin TL yatacak. Bununla da kalmıyor. Üstüne bir 15 bin TL ödeme yapılıyor. 


15 BİN TL EMEKLİ PROMOSYONU 


Akbank emeklilerine özel promosyon kampanyasında ek olarak isteyen emekliler 15 bin TL daha nakit ödeme alabilmektedir. Bu nakit ödeme ise bir anda gelen toplu para olarak düşünülebilir. Bunun için hiçbir şekilde faiz ödemesi yapılmıyor ve emekliler kendilerine uygun taksitler ile ödeme kolaylığını da kullanabiliyor. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Asgari ücrete yüzde 40 ek zam! Bekleyiş bitti çalışanlar sevinçten uçacak Asgari ücrete yüzde 40 ek zam! Bekleyiş bitti çalışanlar sevinçten uçacak
EYT maaşları yatmaya başladı! Yapı Kredi son dakika promosyon golünü attı! EYT maaşları yatmaya başladı! Yapı Kredi son dakika promosyon golünü attı!
4000 TL Maaşa ek ödeme müjdesi yine emekliye geldi! Cumhurbaşkanı onayladı, ödemeler kesinleşti 4000 TL Maaşa ek ödeme müjdesi yine emekliye geldi! Cumhurbaşkanı onayladı, ödemeler kesinleşti
7 milyon asgari ücretliye son dakika ara zam müjdesi: Erkene çekildi, asgari ücrete 2500 TL zam geliyor 7 milyon asgari ücretliye son dakika ara zam müjdesi: Erkene çekildi, asgari ücrete 2500 TL zam geliyor
Bugün başvuru yapana yarın PTT’den anında 1900 TL bayram yardımı verilecek Bugün başvuru yapana yarın PTT’den anında 1900 TL bayram yardımı verilecek
Ev hanımlarına 12.000 TL maaş bağlanacak! Cumhurbaşkanı düğmeye bastı Ev hanımlarına 12.000 TL maaş bağlanacak! Cumhurbaşkanı düğmeye bastı
SON HABERLER
Emeklilere bayram gelmeden 23.500 TL ek ödeme! Emeklilere bayram gelmeden 23.500 TL ek ödeme!
BİM Ramazan Bayramı indirimleri son 1 hafta! Dev indirimler bitmeden bayram alışverişine! BİM Ramazan Bayramı indirimleri son 1 hafta! Dev indirimler bitmeden bayram alışverişine!
Altın alacaklar dikkat! Altın kahini İslam Memiş son alım tarihini verdi: Yeni rekordan önce alın, köşeyi dönün Altın alacaklar dikkat! Altın kahini İslam Memiş son alım tarihini verdi: Yeni rekordan önce alın, köşeyi dönün
Emekliyi mest edecek promosyon: Maaşa ek 10 bin TL tek şartla verilecek Emekliyi mest edecek promosyon: Maaşa ek 10 bin TL tek şartla verilecek
Belediyelerden full destek! 1000, 2000, 3000 TL ödemeler hesaplara yatıyor! Başvuru yapanlara Belediyelerden full destek! 1000, 2000, 3000 TL ödemeler hesaplara yatıyor! Başvuru yapanlara
7 milyon asgari ücretliye son dakika ara zam müjdesi: Erkene çekildi, asgari ücrete 2500 TL zam geliyor 7 milyon asgari ücretliye son dakika ara zam müjdesi: Erkene çekildi, asgari ücrete 2500 TL zam geliyor
4A 4B 4C ve EYT emeklisine 17.500 TL maaşa ek ödeme! 30 Nisan'a kadar başvuru yapın 4A 4B 4C ve EYT emeklisine 17.500 TL maaşa ek ödeme! 30 Nisan'a kadar başvuru yapın
Fragman geldi akıllar karıştı! Üç Kız Kardeş 46. Bölüm gümbür gümbür geliyor Fragman geldi akıllar karıştı! Üç Kız Kardeş 46. Bölüm gümbür gümbür geliyor