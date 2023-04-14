Emeklilere bayram gelmeden 23.500 TL ek ödeme!

EYT’li olsun, eski emekli olsun, bütün emekliler için 2023 yılının en iyi ayı Nisan oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği minimum emekli maaşının 7 bin 500 TL yatacağı Nisan ayında ayrıca zamlanan Ramazan Bayramı ikramiyesi de 2 bin TL olarak maaşlarla birlikte bayramdan önce hesaplara geçiyor. Ancak bunlarla kalmıyor.



EYT’liler için bunlara ek olarak neredeyse maaşın yarısı kadar daha bir maaş farkı ödemesi de yatıyor. Bankalar ise emeklilerin kendi müşterisi olması için adeta bir yarış içinde. Bu yarışın kazanını olmak için de son dakika promosyon güncellemelerini resmi internet adresinden yayınlıyorlar. Peki, bunların yanı sıra bayramdan önce yapılacak 23.500 TL emekli ek ödemesi detayları neler?



AKBANK’TAN EMEKLİLERE 23.500 TL EK ÖDEME



Akbank, emekli müşterilere özel hazırladığı kampanya ile milyonlarca vatandaşın dikkatini çekti. Akbanklı olmayan binlerce kişi başvuruları doldurmaya başladı. Akbank emeklilere özel toplamda 23.500 TL’ye kadar ödeme yapacak. Ödeme detaylarını ise Akbank resmi web sitesi üzerinden duyurdu. İşte o detaylar...



AKBANK EMEKLİ NAKİT ÖDEME



Akbank emekli maaşını taşıyan müşterileri için 8.500 TL nakit ödeme yapacak. Nakit ödemenin bir kısmı hesaplara 1.500 TL chip-para olarak geçerken, toplamda 7 bin TL’ye varan emekli promosyon ödemesi de hesaplara yatacak.



Emeklilerin alacağı minimum ödeme tutarı maaşa göre belirlenirken, zamlı maaş ise 7 bin 500 TL oldu. Bu sebeple emeklilerin Akbank promosyon miktarı olarak bakacağı aralık da 7 bin 500 TL ile 9 bin 999 TL oldu. En az emekli maaşı alan vatandaşların bu aralıkta Akbank emekli promosyon tutarı ise 6.250 TL. 10 bin ve daha fazlasını alan emeklilere ise nakit 7 bin TL yatacak. Bununla da kalmıyor. Üstüne bir 15 bin TL ödeme yapılıyor.



15 BİN TL EMEKLİ PROMOSYONU



Akbank emeklilerine özel promosyon kampanyasında ek olarak isteyen emekliler 15 bin TL daha nakit ödeme alabilmektedir. Bu nakit ödeme ise bir anda gelen toplu para olarak düşünülebilir. Bunun için hiçbir şekilde faiz ödemesi yapılmıyor ve emekliler kendilerine uygun taksitler ile ödeme kolaylığını da kullanabiliyor.