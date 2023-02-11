Emeklilere akıllara zarar müjde, böylesi görülmedi! Promosyon, ikramiye ve refah payıyla 3’ü bir arada! Cüzdanlar ceplere sığmayacak

Günümüzde artan ekonomik sıkıntılarla vatandaşın gün geçtikçe alım gücü düşüyor. Hiçbir şeye gücün yetmez olduğu şu dönemlerde emeklilerin gözü kulağı yapılacak zamlarla gelecek promosyonlarda. Son zamanlarda özellikle 6 aylık enflasyon oranlarına göre yapılacak zam merak konusuydu. Gelen son bilgiler ise bir miktarda olsa emeklilerin yüreğine su serpti. Bu 3’ü bir arada gelirse emeklinin yüzü gülmekle kalmayacak. Cüzdanlar ceplere sığmayacak. İşte emekli promosyon, ikramiye ve refah payına ilişkin ayrıntılar...

Milyonlarca emekli vatandaş Ocak - Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranına göre gelecek olan zammı merak ediyordu.

Promosyon, ikramiye ve refah payı ile 3’lü müjde geldi. BAĞ-KUR ve SSK emeklileri için büyük bayram. Ocak ayında emekli vatandaşlar bir miktarda olsa yapılan zam ile ceplerinin para görmesinden memnundu derken zamlar her alanda kapıya dayandı. Hal böyle olunca promosyon ödemeleri ve gelecek ikramiyeler merak konusu oldu. Şimdi promosyon ödemesini daha almamış olan emekliler 8 bin TL’ye varan ödemelerini alacak. Üstelik Nisan ve Haziran aylarında BAĞ-KUR ile SSK emeklileri bir de bayram ikramiyesi alacak. Temmuz ayında bir de milyonlarca emekliyi bekleyen Temmuz zammı söz konusu.

14 MİLYON EMEKLİYE 3’Ü BİR ARADA MÜJDE

Milyonlarca Bağ-Kur ve SSK emeklisini rahatlatacak, yılın en büyük müjdesi bu. Promosyon, ikramiye ve refah payı ile birlikte cüzdanlar dolmakla kalmayacak taşacak. 2023 senesinde 14 milyon emekli yeni ödemelerle evlerini donatacak. İkramiye üzerine promosyon ve üstüne zamlı maaş geliyor. Ocak – Haziran aylarının 6 aylık enflasyon oranlarına göre artacak zam ile birlikte ikili bayram ikramiyesi de kapıda. Promosyonunu henüz almayanlar ise yeni kampanyalarla bankalardan aldıklarıyla bayram edecek.

EMEKLİLERE SÜRPRİZ ÖDEME, PROMOSYON VE ÇİFTE İKRAMİYE

Milyonlarca emekli olmuş vatandaşı son zamanlardaki kötü günlerde mutlu edecek sürprizler başladı. Promosyonunu almayan emekli vatandaşlar alacakları 8 bin TL’ye kadar ödeme ile çok rahatlayacak. Promosyonunu almayan emekliler hemen başvurup bankaların yeni kampanyalarından yararlanabilirler.

Öte yandan henüz net rakam olarak belli olmasa da Nisan ve Haziran aylarında Bağ-Kur ile SSK emeklilerine çifte bayram ikramiyesi var. Geçtiğimiz bayram 1.100 TL olan ikramiyenin artması da bekleniyor üstelik.

Tüm bunların yanı sıra 6 aylık enflasyon oranına, Ocak ve Haziran aylarına bakılarak Temmuz 1’inde yeni zamlı maaşlar bekleniyor.