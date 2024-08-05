Emeklilere Ağustos'ta Çifte Ödeme: Zamlı Maaş ve Farklar Hesaplarda!

Ağustos 2024'te SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine büyük bir müjde var. SGK'nın duyurduğu ödeme takvimine göre, emekliler tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde çifte ödeme alacak. Maaş artışı ve fark ödemeleriyle emeklilerin yüzü gülecek.

SSK emeklileri, 17-26 Ağustos tarihlerinde maaşlarını alacakken, BAĞ-KUR emeklileri ise 25-28 Ağustos'ta ödemelerini gerçekleştirecek. Temmuz ayında yapılan yüzde 24.73'lük zam ile en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye çıkmıştı ve bu ay 2.500 TL'lik zam farkı 7 Ağustos'ta yatırılacak.

Ayrıca, ING Bank’ın 18.000 TL'lik promosyonu ile bankalar tarafından sunulan teşvikler de devam ediyor. Emeklilere müjde niteliğindeki bu ödeme detayları finansal rahatlama sağlayacak.