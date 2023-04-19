Emeklilere 8500 TL bayram desteği! Cumhurbaşkanı onayladı, bugün yarın yatacak

Emekliye nisan ayı ödemeleri yakından takip ediliyor. Hükümetin peş peşe müjdeleri sonrası Akbank'tan da emekliye yeni Müjde geldi. Akbank emekli promosyon ücretleri güncellendi. Milyonlarca emekli bayram öncesi çifte ödeme alma şansına sahip olacak. Ödemeler tüm emeklileri kapsıyor. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi fark etmiyor. Başvuru yapmak yeterli. işte Akbank güncel promosyon ücretleri ve başvuru şartları…

16 milyona yakın emekli vatandaş bankaların promosyon tutarlarını yakından takip ediyor. Emekli promosyon ücretleri nisan ayında rekora ulaşırken zirveye oturan bankada belli oldu. Yeniden emekli promosyon yarışına giren bankalar arasından sıyrılan Akbank, en yüksek promosyonu vererek dikkatleri üzerine topladı. bankalar arasında devam eden rekabette bayrağı eline alan Akbank, bayram öncesi emekliye yapacağı promosyon ödemesini 8.500 TL'ye yükseltti. Üstelik SSK memur emeklisi fark etmiyor. başvuru yapan tüm emekliler Akbank'ın promosyon fırsatlarından yararlanıyor. işten nisan ayı Akbank güncel promosyon ücretleri ve başvuru şartları…

AKBANK NİSAN AYI PROMOSYON TUTARLARI

Bankalar, 2023 yılı nisan ayı itibarıyla emekliye verdikleri promosyon ücretlerinde güncelleme yoluna gitti. milyonlarca emeklinin faydalandığı promosyon ödemelerinde artış yapılırken 3 yıllık sözleşme şartı değişmedi. en yüksek promosyonu veren bankalardan olan Akbank, yeni promosyon rakamlarının Resmi Web Sitesi üzerinden ilan etti. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'li vatandaşlar maaşlarını taşıyarak Akbank müşterisi olmaları halinde 7000 TL net promosyon alma şansına sahip olacak. Buna ek olarak Akbank'ın emekli müşterilerine 1500 TL’lik chip para hediyesi de bulunuyor. Yani Akbank'tan nisan ayında emekliye verilen toplam ücret 8.500 TL oluyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON ŞARTLARI

Tüm Emeklilere promosyon fırsatı sunan Akbank'ın promosyon ödemesi için şartları var. 7.500 TL ve üstü maaş alan emekliler bankaya maaşlarını taşıyarak 3 yıllık taahhüt sözleşmesini imzalamaları durumunda bu fırsatı yakalıyor. 3 yıllık maaş dahili veren emekliye veren lan net promosyon 7000 TL oluyor. Emekliler 1500 TL chip para fırsatını değerlendirmek istemeleri halinde ise Akbank'ın kredi kartına başvuru yapmalı. Başvurusu onaylanan emekliler herhangi bir harcama yapmalarına gerek kalmadan çift para ödülü kazanabiliyor.

Akbank Emekli promosyonu için başvuru süresinde değiştirdi. Emekliler için son başvuru tarihi 30 Nisan 2023 olarak belirlendi. o tarihe kadar maaşını taşıyanlar Akbank'tan bayram öncesi promosyon alma şansına sahip olacak. Ayrıca bayram kredisi ihtiyacı olan emekliler yine düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanmak için de Akbank'a başvuru yapabilir.