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Emeklilere 7.500 TL ödeme geldi! Emeklilere ödeme desteği şartları ve başvurusu

Emeklilere 7.500 TL ödeme yapılacak! Emekli vatandaşlara nakit desteği ile ferahlama gelecek! 7.500 TL emekli ödemeleri için şartlar ve başvuru detayları...

Emeklilere 7.500 TL ödeme geldi! Emeklilere ödeme desteği şartları ve başvurusu

Emekli promosyonlarına dair çok sayıda güncelleme yapılıyor. Bankalar emekli promosyonları için adeta yarışa girdi. Müşteri kaybetmemek için tüm bankalar kendi politikaları çerçevesinde miktarları güncelliyor. 


Sosyal Güvenlik Kurumu tüm bankalar ile yaptığı protokolün ardından emeklilere verilecek maaş promosyonlarına ilişkin planlamalar yaptı. Bankaların düzenlediği promosyon kampanyaları dahilinde emeklilerin alacağı ek nakit desteği vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Bankalar emeklilerini kaybetmemek için promosyonlarında düzenlemeler yapıyor. İşte emekli promosyon ayrıntıları... 


Garanti BBVA promosyon miktarı 6000 TL 


3.500 TL’nin altında maaş alan kişiler için 3.600 TL ödeme yapılıyor. 3.500 ila 7.500 TL arasında maaş alan emekliler ise 4.200 TL ek ödeme alacaklar. Ayrıca maaş arttıkça artan promosyon miktarı 7.500 ile 10.000 TL maaşı olanlar için de 5.400 TL ödeme yapılmaktadır. 10.000 TL üzerinde maaşınız var ise 6.000 TL ek para alabileceksiniz.  


Promosyon üzerine ek ödeme! 


Garanti BBVA ayrıca emeklilere promosyon ödemesine ek olarak kampanyasından 1 – 28 Şubat arasında yararlanacak olan vatandaşların 3 yıl bankada kalma sözüne ek 1.500 TL ödeme yapıyor. 31 Mart tarihine kadar Bonus kredi kartında ise ayrıa 500 TL harcama yapan ve otomatik 2 ödeme talimatı oluşturan müşterilere özel 1.500 TL ek ödeme verilecek. Tüm bu ekstra nakit ödemeleri için Garanti BBVA yalnızca maaş taşıma yapılması şartı koyuyor. 

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