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Emeklilere 3.000 TL ek para! Mart ayının sonuna kadar hesaplarda!

Mart ayının sonuna kadar emeklilere ek para! 3.000 TL ek parayı emekliler kullanabilecek! İşte 3.000 TL ek para kullanımıyla ilgili detaylar...

Emeklilere 3.000 TL ek para! Mart ayının sonuna kadar hesaplarda!

Emeklilere gelen güzel haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Devlet ve bankalar tarafından sık sık yeni açıklamalar geliyor. Emeklilerin acil nakit ihtiyacı ve ay sonuna yetişememe durumlarında ise bankalar destek oluyor. Nakit avans, ihtiyaç kredisi ve çeşitli kampanyalar ile emeklilere ödemeler gerçekleştiriliyor. İşte emekliye 3.000 TL ek para hakkında detaylar... 


Emekli vatandaşlara acil nakit para ihtiyaçları için ek 3.000 TL veriliyor. Nakit problemi yaşayan emekliler anlaşmalı olduğu bankalardan nakit avans alabilecek. 3.000 TL limiti istedikleri kadar, maaşlarına orantılı olarak isterlerse arttırabilirler. 


Emekliler için bankalarla anlaşıldı 


Emekliler için bankalar ile 3.000 TL nakit avans konusunda anlaşma sağlandı. Hükümet, bankalara emeklileri desteklemeleri konusunda önayak oldu. En az 3.000 TL’ye kadar emekliler artık emekli maaşlarını aldıkları bankadan nakit avans alabilecekler. Bu nakit avans için ihtiyaç kredisinde olduğu gibi kredi notuna da bakılmıyor. Başvurunuzu emekli aylığınızı aldığınız bankaya yapmanız yeterli. Hemen onaylanıyor ve 3.000 TL ek paranızı kullanabiliyorsunuz. 


Kamu bankaları anında nakit ihtiyacını karşılıyor 


Emekliler için kamu bankaları 3.000 TL ve maaşa göre daha fazla miktarda nakit avans ihtiyacını karşılamaktadır. Emekli maaşınızın olduğu İş Bankası’ndan da nakit avans kullanabilirsiniz. Bunun için bankanızın internet sitesinden, mobil uygulamasından ya da şubenize giderek nakit avans başvurunuzu yapıp hemen paranızı kullanabilirsiniz.  

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