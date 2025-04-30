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Emeklilere 27.000 TL para yatıyor! Vakıfbank kampanya yaptı!

VakıfBank’tan Emeklilere 27.000 TL’ye Varan Ödeme Fırsatı! İşte Detaylar

Emeklilere 27.000 TL para yatıyor! Vakıfbank kampanya yaptı!

Geçim sıkıntısıyla boğuşan milyonlarca emekli için bankalardan yeni destek adımları gelmeye devam ediyor. VakıfBank, 2025 yılına özel olarak duyurduğu yeni promosyon kampanyasıyla SGK emeklilerine toplamda 27.000 TL’ye varan ödeme imkânı sunuyor. Hem maaş promosyonu hem de kredi kartı kampanyasıyla birleşen bu fırsat, özellikle yeni emekli olmuş vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Artan yaşam maliyetleri ve sabit gelirle geçinmeye çalışan emekliler için bankaların sunduğu promosyon kampanyaları büyük önem taşıyor. VakıfBank, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine yönelik yeni bir kampanya açıkladı. Kampanya, hem nakit promosyon ödemesi hem de alışverişe bağlı ek nakit iade fırsatları sunuyor.

Kampanya Ayrıntıları:

🔸 12.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon:

SGK emeklileri, maaşlarını VakıfBank’a taşıyarak 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor.

🔸 15.000 TL’ye Varan Ek Nakit Ödeme:

VakıfBank Emekli Troy Logolu Kredi Kartı ile 10 ay boyunca her ay 1.500 TL ve üzeri alışveriş yapan emeklilere, aylık maksimum 1.500 TL olmak üzere toplamda 15.000 TL nakit iade sağlanıyor.

🔸 Toplamda 27.000 TL’ye Varan Ödeme:

Maaş promosyonu ve kredi kartı kampanyasından tam faydalanan emekliler toplamda 27.000 TL’ye kadar ek gelir elde edebiliyor.

Katılım Koşulları:

Kampanya 1 Şubat – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Sadece SGK’dan yeni emekli olmuş veya emekli maaşını ilk kez VakıfBank’a taşıyan kişiler yararlanabilir.

Daha önceki promosyon kampanyalarına katılan mevcut müşteriler bu kampanyadan faydalanamaz.

Kampanyaya katılım için “EMEKLI” yazıp bir boşluk bırakarak kredi kartının son 6 hanesiyle birlikte 5724’e SMS gönderilmesi ya da VakıfBank Mobil’deki “Cepte

Kazan” üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir.
Nakit ödemeler, her ayın 20’sinden sonra bir hafta içinde maaş hesabına yatırılır.

Kaynak: https://www.vakifbank.com.tr/tr/kampanyalar/emekli-kampanyasi-2025

Hazırlayan: Gazeteoku.com

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