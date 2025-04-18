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Emeklilere 25.000 TL promosyon! ING Bank Nisan kampanyasını başlattı!

Bankaların Nisan 2025 itibarıyla güncellediği emekli maaş promosyonları arasında ING Bank dikkat çekiyor.

Emeklilere 25.000 TL promosyon! ING Bank Nisan kampanyasını başlattı!

Yeni kampanya kapsamında 25.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor. Üstelik bu fırsat, yalnızca mevcut emeklilere değil; yeni emekli olanlara ve EYT kapsamında emekli olanlara da açık.

ING’den Emeklilere Nakit Desteği: Koşulsuz 15.000 TL, Toplamda 25.000 TL! 🧾

ING Bank, SGK kapsamındaki (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emekli maaşını ING’ye taşıyan müşterilere, 15.000 TL’ye kadar koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Buna ek olarak belirli ürün ve hizmetlerin kullanımıyla birlikte toplam promosyon tutarı 25.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Promosyon Hesaplaması Şöyle Yapılıyor:

Aylık Emekli Maaşı Koşulsuz Promosyon Ek Promosyonlar (Fatura, Turuncu Hesap, Kredi, Kart) Toplam Promosyon

0 – 9.999 TL 6.250 TL 10.000 TL 16.250 TL

10.000 – 14.999 TL 10.000 TL 10.000 TL 20.000 TL

15.000 – 19.999 TL 12.500 TL 10.000 TL 22.500 TL

20.000 TL ve üzeri 15.000 TL 10.000 TL 25.000 TL

Ek promosyonlardan yararlanmak için:

5 otomatik fatura talimatı

75.000 TL bakiyeli Turuncu Hesap

50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi kullanımı

1.000 TL harcamalı kredi kartı kullanımı gerekiyor.

EYT'liler de Kampanyadan Yararlanabiliyor 🧓👩‍🦳

Yeni emekli olanlar ya da Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) da bu kampanyadan aynen faydalanabiliyor. ING, tüm emekli gruplarına eşit promosyon koşulları sunarak sektördeki rekabeti artırmış durumda.

Maaşınızı ING’ye Nasıl Taşıyabilirsiniz? 📲

ING müşterisi olan emekliler, farklı bir bankadan maaş alıyorlarsa ve üzerlerinde herhangi bir promosyon veya kredi blokesi yoksa, maaşlarını kolayca ING’ye taşıyabiliyor. Bu işlem, ING Mobil uygulaması üzerinden dakikalar içinde tamamlanabiliyor.

KAYNAK: https://www.ing.com.tr/tr/sizin-icin/odemeler/emekli-maas-odemeleri

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