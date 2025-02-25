Emeklilere 25.000 TL fırsatı! ING Bank açıkladı, tek imza yetiyor!

Üstelik ek nakit promosyonlarla birlikte toplamda 25.000 TL’ye varan ödül fırsatı sizleri bekliyor!

✅ EYT ile emekli olanlar ve yeni emekliler de bu kampanyadan yararlanabilir!

Maaşınızı ING’ye taşıyarak hem yüksek promosyonlardan hem de emeklilere özel ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz.

Emeklilere Özel Avantajlar

🎯 Dijital Para Transferi Ücretsiz

ING üzerinden yapacağınız dijital para transferlerinde masraf ödemezsiniz.

🎯 Uygun Faiz Oranlarıyla İhtiyaç Kredisi

Emekli maaş müşterilerine %3,54’ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkânı sunuluyor.

🎯 Turuncu Ekstra Plus Ayrıcalıkları

3 ay boyunca puan toplama koşulu olmadan Turuncu Ekstra Plus avantajlarından yararlanabilirsiniz.

🎯 Faizsiz Taksitli Nakit Avans veya 2.000 TL Bonus

İlk kez ING Kredi Kartı başvurusu yapan emekliler, 1 yıl kart ücreti ödemez ve 25.000 TL’ye varan faizsiz Taksitli Nakit Avans veya 2.000 TL Bonus fırsatına sahip olabilir.

Maaşınızı ING’ye Nasıl Taşırsınız?

Maaş taşıma işlemlerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle hızlıca gerçekleştirebilirsiniz:

✔ e-Devlet Kapısı üzerinden,

✔ Cebimdeki Danışman ile görüntülü görüşerek,

✔ ING Telefon Bankacılığı aracılığıyla,

✔ ING şubelerine giderek.

💡 Hemen geçiş yaparak yüksek nakit promosyon avantajlarından yararlanabilirsiniz!

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Derleme: gazeteoku.com